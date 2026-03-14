Η γνωριμία της 27χρονης σήμερα γυναίκας με τον σύντροφό της έγινε στα σχολικά χρόνια. Εκείνος, μόλις έναν χρόνο μεγαλύτερός της, φαινόταν ως ένας φυσιολογικός σύντροφος.

Ωστόσο, η συγκατοίκηση που ακολούθησε σύντομα μετατράπηκε σε έναν διαρκή εφιάλτη, καθώς ο σύντροφός της αποκάλυψε το πιο σκοτεινό και χειριστικό του πρόσωπο και προχώρησε στη βάναυση κακοποίησή της.

Σπάζοντας τη σιωπή της για πρώτη φορά και μιλώντας στο Mega, η 27χρονη περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη βάναυση κακοποίηση που υπέστη: «Εκεί που μπορεί να κοιμόμουν, με χτύπαγε. Μπορεί να περπάταγα στον δρόμο και να ένιωθα μία μπουνιά από πίσω. Εκεί που κοιμόμουν, με πέταγε έξω απ’ το σπίτι με τις πιτζάμες, εκεί που καθόμουν στον καναπέ με έκλεινε στο δωμάτιο και με χτύπαγε. Μετά με δοκίμαζε μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει κάποιος να λιποθυμήσει και να φτάσει στα όρια του θανάτου και να ξαναξυπνήσει και να το κάνει ξανά και ξανά. Με κλείδωνε μέσα στο δωμάτιο, με χτύπαγε, έβλεπε ταινίες, κοιμόταν κανονικά, έβγαινε έξω, μετά ξαναγύρναγε».

Ο αδελφός της κοπέλας περιγράφει τον αγώνα για τη δικαίωση που ξεκίνησε το 2021: «Έχει κακοποιηθεί πολλές φορές από τον ίδιο. Υπάρχει κατηγορία για βιασμό, για ξυλοδαρμό. Κατάφερε και μίλησε σε εμάς 2 χρόνια μετά, που ακόμα ήθελε να ξεφύγει από αυτόν αλλά δεν είχε καταφέρει ακόμα. Το 2021 ξεκίνησε τη δικαστική διαδικασία, κατήγγειλε το γεγονός. Η αγωγή κατατέθηκε το 2022».

Η ωμότητα απέναντι στα ζώα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η βαναυσότητα του 28χρονου δεν περιοριζόταν στη σύντροφό του, καθώς βασάνιζε αδέσποτα ζώα μέσα στο σπίτι τους: «Έχει σκοτώσει και τον δικό μου τον σκύλο. Τα πέταγε απ’ το μπαλκόνι, τους έριχνε καυτό νερό στη μούρη, τους έσπαγε τα πόδια, τους έβαζε καπάκια στον λαιμό, τα κρέμαγε από το λουρί τους από τη ντουλάπα. Τα έκλεινε ανάμεσα στο παντζούρι και στο παράθυρο».

Η ζωή της κοπέλας και της οικογένειάς της έχει αλλάξει ριζικά. Όπως αναφέρει ο αδελφός της, η 27χρονη παραμένει ουσιαστικά εγκλωβισμένη στο σπίτι υπό τον φόβο νέας επίθεσης. Ο τρόμος κορυφώθηκε πριν από δύο μήνες, όταν το αυτοκίνητο των γονιών τους πυρπολήθηκε. Η 27χρονη δηλώνει βέβαιη για την ταυτότητα του δράστη: «Εγώ τον αναγνώρισα από κάποια βιντεοληπτικά υλικά, στις κάμερες της περιοχής να καίει το αυτοκίνητο, τον αναγνώρισα από τη σωματοδομή και τη γλώσσα του σώματος και την κινησιολογία, όχι απ’ το πρόσωπο, ήταν καλυμμένο».

Παρά τη σοβαρότητα των περιστατικών, η 27χρονη καταγγέλλει ότι η μήνυση που κατέθεσε αρχειοθετήθηκε, χωρίς καμία ενημέρωση, αφήνοντάς την εκτεθειμένη και απροστάτευτη απέναντι στον άνθρωπο που της κατέστρεψε τη ζωή.