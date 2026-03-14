Η Εθνική Ελλάδας Γυναικών έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία, πήρε τη νίκη με το επιβλητικό 101-47 και παραμένει σε τροχιά πρόκρισης για την επόμενη προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2027.

Από το ξεκίνημα του αγώνα η Ελλάδα είχε το προβάδισμα και μάλιστα από νωρίς αυτό ήταν διψήφιο, με τη διαφορά να ανεβαίνει συνεχώς καθώς η διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανής.

Η Εθνική μας ομάδα ήταν μπροστά με 29-7 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και με 49-22 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τη διαφορά να ανεβαίνει στους… 50 (!) πόντους στο 30′, με το σκορ να είναι 77-27!

Πάρα πολύ εύκολη νίκη, με λίγα λόγια, για την Ελλάδα, η οποία στις 17 Μαρτίου θα υποδεχθεί τη Δανία για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2027.

Η βαθμολογία του ομίλου

Ελλάδα 8 (3-2)

Κροατία 7 (3-1)

Δανία 6 (2-2)

Βόρεια Μακεδονία 6 (1-4)

Τα δεκάλεπτα: 29-7, 49-22, 77-27, 101-47

Ελλάδα (Πέτρος Πρέκας): Κριμίλη 18 (2), Σταμολάμπρου 4, Τσινέκε 16 (2), Γαλανόπουλος 2, Λούκα 8 (1), Σπανού 14, Χριστινάκη 6, Χαιριστανίδου, Μποσγανά 8, Παυλοπούλου 3 (1), Φασούλα 18 (2), Στολίγκα 4.

Βόρεια Μακεδονία (Αλεκσάνταρ Ασαντάνοφ): Χέμπε 21 (1), Τασέφσκα 2, Νικόλοφ 3, Στογιανόφσκα 7 (1), Σέλκοβα 6, Νίκολιτς 2, Τραϊκόφσκα 2, Μιλοσάβνιεβιτς 2, Πισλέβσκα, Νασέφσκα 2, Αλέκσοβσκα.