Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατήγγειλε σήμερα πως ένα «κύμα αντισημιτισμού» μαίνεται στην Ολλανδία, έπειτα από μια έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα μπροστά από ένα εβραϊκό σχολείο του Άμστερνταμ.

«Στην Ολλανδία, ένα κύμα αντισημιτισμού μαίνεται», αναφέρει το Υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου που ανήρτησε στο Χ.

«Πού θα συμβεί η επόμενη επίθεση;», λέει το Υπουργείο, εκτιμώντας πως «η ολλανδική κυβέρνηση πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα στη μάχη κατά του αντισημιτισμού».

Reports this morning of a Targeted attack against a Jewish school in Amsterdam, Holland.

Μικρές ζημιές από την έκρηξη

Η έκρηξη προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές σε ένα εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ νωρίτερα σήμερα, ένα περιστατικό που η δήμαρχος της πόλης περιέγραψε ως μια «εσκεμμένη επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας».

Η έκρηξη που σημειώθηκε στο σχολείο σε μια εύπορη συνοικία στη νότια πλευρά του Άμστερνταμ κατέστρεψε έναν αγωγό ομβρίων υδάτων και προκάλεσε ζημιές σε έναν εξωτερικό τοίχο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η δήμαρχος Φέμκε Χαλσέμα δήλωσε πως οι αρχές λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους το περιστατικό και θα αυξήσουν τα μέτρα ασφαλείας σε εβραϊκά ιδρύματα.

«Πρόκειται για μια άνανδρη επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας», είπε η Χαλσέμα.

«Οι Εβραίοι πολίτες στο Άμστερνταμ βρίσκονται όλο και περισσότερο αντιμέτωποι με τον αντισημιτισμό. Είναι απαράδεκτο».

Terror attack in Amsterdam against Jews. A Jewish school was hit by an explosion this morning, following a deliberate arson attack on a Rotterdam synagogue.



A pro-Iranian Shia extremist group has claimed responsibility for these coordinated attacks.

Τα μέτρα ασφαλείας σε συναγωγές και εβραϊκά ιδρύματα στην ολλανδική πρωτεύουσα είχαν ήδη αυξηθεί έπειτα από τον εμπρησμό μιας συναγωγής στο κέντρο του Ρότερνταμ την Παρασκευή.