Με ανοιξιάτικο καιρό ξεκινά η νέα εβδομάδα, από αύριο όμως και κυρίως το διήμερο Τετάρτη – Πέμπτη αναμένουμε περισσότερο φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες. Αρκετές βροχές αναμένονται κυρίως προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα, ενίσχυση των βοριάδων, καθώς και πτώση της θερμοκρασίας.

Ειδικότερα, από αύριο Τρίτη θα αρχίσει να μας προσεγγίζει μία διαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια, με πιο ψυχρές αέριες μάζες να κατευθύνονται προς τη χώρα μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Ο καιρός θα επιδεινωθεί αύριο κυρίως προς τη βόρεια Ελλάδα, δηλαδή σε περιοχές από τη Θεσσαλία και πιο βόρεια. Οι συννεφιές θα αυξηθούν σιγά σιγά και θα ακολουθήσουν μπόρες ή τοπικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα δεν αναμένεται κάτι το αξιόλογο, ωστόσο σε αρκετές περιοχές θα αρχίσει να συννεφιάζει προς το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλές τιμές κοντά στους 23-26 βαθμούς.

Την Τετάρτη τα φαινόμενα εμφανίζουν την τάση να μετατοπιστούν πιο νότια. Μέσα στην ημέρα ο καιρός θα επιδεινωθεί κυρίως προς την κεντρική, δυτική και βόρεια χώρα, δηλαδή σε περιοχές που βρίσκονται από την Πελοπόννησο και πιο βόρεια περιμένουμε έντονα άστατες καιρικές συνθήκες με βροχές ή και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εστιάζονται κυρίως μέσα στο μεσημέρι με απόγευμα.

Την Πέμπτη, η διαταραχή θα κινηθεί λίγο πιο νότια και θα επηρεάσει και την Πελοπόννησο, αλλά και τα νότια και ανατολικά θαλάσσια τμήματα της χώρας μας.

Επομένως, από αύριο Τρίτη οι καιρικές συνθήκες μετατρέπονται σε πιο φθινοπωρινές πρώτα στη βόρεια Ελλάδα. Το διήμερο Τετάρτη – Πέμπτη, ο φθινοπωρινός καιρός θα επεκταθεί και πιο νότια, με αρκετές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Την Παρασκευή, το κύμα κακοκαιρίας αρχίζει να απομακρύνεται προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός βελτιώνεται, οι άνεμοι υποχωρούν και η θερμοκρασία ανεβαίνει, κατέληξε ο κ. Μαρουσάκης.

Σύμφωνα και με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, από την Τετάρτη ξεκινά οργανωμένη μεταβολή του καιρού, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια θα επηρεάσουν τη χώρα. Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν αρχικά στη βόρεια Ελλάδα και από το απόγευμα θα επεκταθούν νοτιότερα, φτάνοντας έως και την Αττική το βράδυ.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά και βόρεια θα υποχωρήσει αισθητά, με μέγιστες τιμές μόλις 15 με 17 βαθμούς, δηλαδή έως και 10 βαθμούς χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα. Παράλληλα, θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Την Πέμπτη η ψυχρή εισβολή θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Οι βροχές θα μετατοπιστούν νοτιότερα, από τη Χαλκιδική έως και την Πελοπόννησο, ενώ καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν, φτάνοντας την Τετάρτη έως 7 μποφόρ και την Πέμπτη έως 6, χωρίς όμως να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Από την Παρασκευή ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στα νότια τμήματα της χώρας, κυρίως σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας και επιστροφή σε πιο ανοιξιάτικο σκηνικό.

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ βαθμιαία βελτίωση.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας και της Στερεάς, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και κατά τόπους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και από το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 21-04-2026

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και από το βράδυ στα νησιά του βορείου Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 22-04-2026

Αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και το μεσημέρι – απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια προβλέπονται από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Μέχρι το βράδυ σε όλες τις περιοχές θα έχουν επικρατήσει άνεμοι βορείων διευθύνσεων έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Ο καιρός την Πέμπτη 23-04-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Τοπικές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά.

Βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα και από τα βόρεια ενώ τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Παρασκευή 24-04-2026

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.