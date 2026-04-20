Τραγικό θάνατο βρήκε μία γυναίκα σήμερα το πρωί, πέφτοντας από τον 2ο όροφο του υπουργείου Τουρισμού, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας.

Ειδικότερα, στις 08:36 το πρωί ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. για πτώση ατόμου από τον 2ο όροφο του υπουργείου Τουρισμού. Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 51 ετών.

Η γυναίκα διακομίσθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για υπάλληλο του υπουργείου Τουρισμού.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, κυρίως λόγω πληροφοριών ότι είχε προσπαθήσει να βλάψει τον εαυτό της και στο παρελθόν, μετά από επιλόχειο κατάθλιψη που πέρασε.

Μάλιστα, πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι συνάδελφός της έχει καταθέσει πως την είδε να ανοίγει το παράθυρο και να πηδάει στο κενό.

Η έρευνα της Αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό είναι σε εξέλιξη.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση από το υπουργείο Τουρισμού

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού με ανακοίνωσή της εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη της για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου του υπουργείου.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος. Ανακοινώσεις θα πραγματοποιήσουν οι αρμόδιες αρχές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.