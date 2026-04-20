Με μία ακόμη σημαντική αναγνώριση ενισχύεται η πορεία της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, καθώς η εταιρεία κατακτά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μία θέση ανάμεσα στις «Most Sustainable Companies in Greece». Η διάκριση από το διεθνώς αναγνωρισμένο QualityNet Foundation, βασίζεται στον δείκτη ESG Index in Greece και επιβεβαιώνει τη σταθερή ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε πτυχή λειτουργίας της εταιρείας.

Η κορυφαία διάκριση αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της εταιρείας να εξελίσσει το υπεύθυνο επιχειρηματικό της μοντέλο, εφαρμόζοντας πρακτικές που ενισχύουν τη διαφάνεια, μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δημιουργούν αξία για την κοινωνία.

Σε δήλωσή της, η κα. Κατερίνα Μακρίδου-Ωραιοπούλου, ESG & Corporate Communication Director της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, τόνισε: «Η συνέπεια με την οποία πορευόμαστε στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση. Η διάκριση μας στις “Most Sustainable Companies in Greece 2026” μάς τιμά και μάς κινητοποιεί να συνεχίσουμε δυναμικά, επενδύοντας σε καινοτόμες πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον, ενισχύουν την κοινωνία και εξασφαλίζουν διαφάνεια και ακεραιότητα σε όλα μας τα βήματα.»

Με ιστορία που ξεπερνά τις πέντε δεκαετίες, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στον αγροδιατροφικό κλάδο, προωθώντας ένα σύγχρονο και υπεύθυνο επιχειρηματικό μοντέλο. Η εταιρεία επενδύει σταθερά στην καινοτομία, στη βιώσιμη παραγωγή και στη στήριξη της ελληνικής γεωργίας, συμβάλλοντας ενεργά στην πρόοδο του ελληνικού επιχειρείν και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.