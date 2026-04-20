«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δηλώνει ότι ο κ. Δημήτριος Μαρκόπουλος του Κωνσταντίνου είναι από τις 16/7/2012, πτυχιούχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό”, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος».

Τα παραπάνω αναφέρει ανακοίνωση του Ελληνικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε με αφορμή φήμες των τελευταίων ημερών περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Την ανακοίνωση αναρτά στο Facebook και ο ίδιος ο βουλευτής, σημειώνοντας:

«Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται ψευδή και ανυπόστατα σχόλια σχετικά με την ακαδημαϊκή μου πορεία.

Η αλήθεια είναι απλή και απολύτως ξεκάθαρη. Αναδημοσιεύω την επίσημη ανακοίνωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), η οποία επιβεβαιώνει ότι είμαι πτυχιούχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό” από τις 16/7/2012. Η διασπορά ψευδών ειδήσεων δεν πλήττει μόνο το πρόσωπό μου, αλλά και τη δημόσια συζήτηση συνολικά. Τα γεγονότα είναι αδιαμφισβήτητα και τεκμηριωμένα. Ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη των όσων λέει και αναπαράγει. Δεν θα με κάμψουν όσα fake news κι αν διακινήσουν. Και να γνωρίζουν πως οποιαδήποτε νέα προσπάθεια σπίλωσής μου δεν θα μείνει αναπάντητη. Κρατώ ακέραια τα δικαιώματά μου έναντι του νόμου».