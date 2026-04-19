Απάντηση στις φήμες περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου έδωσε με ανακοίνωσή του, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και βουλευτής Β’ Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος.

«Σε συνέχεια ανυπόστατων φημών περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου και προσπάθειας σπίλωσης της αξιοπιστίας μου, η οποία οργανωμένα ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνω ρητά και κατηγορηματικά:

Διαθέτω πτυχίο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είμαι κάτοχος Διπλώματος στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων».

Επίσης, ο κ. Μαρκόπουλος καλεί εκείνους που διαδίδουν ψέματα στο διαδίκτυο, δηλητηριάζοντας τον δημόσιο λόγο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, να ανασκευάσουν.