Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ορίστηκε νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς αντικαθιστά τον Μακάριο Λαζαρίδη που ορίστηκε ως υφυπουργός.

Η 3η θέση παραμένει κενή εν αναμονή της εκκαθάρισης της υπόθεσης του Νότη Μηταράκη, ενώ ο Δημήτρης Καιρίδης παραμένει επίσης κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2019 και επανεξελέγη το 2023. Το 2025, ορίστηκε μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με ενεργή συμμετοχή στις επιτροπές Μετανάστευσης, Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ υπήρξε και εκπρόσωπος της Ν.Δ. στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.