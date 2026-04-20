Στην παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη και στις κατηγορίες κατά του σχετικά με τα πτυχία του εστίασε το πρωί της Δευτέρας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τονίζοντας πως έχει πτυχίο από το ΕΑΠ Πάτρας και πιστοποίηση δημοσιογράφου καταδίκασε τη «δολοφονία χαρακτήρων» και τόνισε πως η Βουλή πρέπει να επικεντρωθεί στα προβλήματα των πολιτών.

«Και πτυχίο έχω και είμαι ξεκάθαρος. Έχω και έχω τοποθετηθεί με ανακοίνωση και το αφήνω και το τελειώνω και εδώ, ότι έχω σπουδάσει στο ΕΑΠ στην Πάτρα. Βεβαίως έχω πτυχίο και ταυτόχρονα και σαν δημοσιογράφος έχω και πιστοποίηση από το υπουργείο Παιδείας, από τον αρμόδιο οργανισμό. Επομένως, όποιος θέλει να πάει στο υπουργείο Παιδείας, να πάει στην Πρυτανεία του ΕΑΠ στην Πάτρα, να ζητήσει ό,τι θέλει και να τα βρει», είπε ο κος Μαρκόπουλος.

«Δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου για να ικανοποιηθεί ο βούρκος» διαμήνυσε.

«Δυστυχώς, έχει επικρατήσει μια προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρων. Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα στο διαδίκτυο μια σειρά από συναδέλφους να τους κρεμάνε, να φωνάζουν, να γίνεται μια σπέκουλα. Ας μιλήσουμε πολιτικά. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Αυτό είναι το ζήτημα;» συμπλήρωσε.

«Έχουν γίνει λάθη από τον Μακάριο Λαζαρίδη και τα έχει αποδεχτεί. Χάρηκα που ο Μακάριος τα αποδέχτηκε με ανακοίνωσή του. Ήταν μια υπόθεση η οποία πήγε όπως πήγε. Θεωρώ λοιπόν ότι από εδώ και πέρα οκ, υπήρξε η παραίτησή του, ανέλαβε το κόστος αυτής της ενέργειας, μετά και τις εξελίξεις αυτές. Νομίζω όμως ότι από εδώ και πέρα αυτό το οποίο και εμένα θα με απασχολήσει, γιατί θεσμικά εγώ θα λειτουργήσω ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είναι να δούμε πώς θα αναδείξουμε στη Βουλή το δίκιο μας αλλά και ταυτόχρονα και τα προβλήματα των πολιτών» σημείωσε.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη στο MEGA, ο κος Μαρκόπουλος είπε: «Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την παράταξή μας. Είναι μια πολιτικός με το δικό της διακριτό, ξεχωριστό και κατά τη γνώμη μου χρήσιμο στίγμα. Μένω σε αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω ενέργειες άλλων συναδέλφων. Εγώ πιστεύω ότι η Ντόρα Μπακογιάννη έχει κατακτήσει με τα χρόνια το δικαίωμα να έχει την άποψή της».