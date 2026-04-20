Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα social media το περιστατικό με τον 12χρονο μαθητή στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε πόρτα λεωφορείου και σύρθηκε για εκατοντάδες μέτρα, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το συμβάν σημειώθηκε στο Wheelers Hill στις 16 Μαρτίου, όταν όπως καταγράφηκε και σε κάμερες ασφαλείας, το χέρι και η σχολική τσάντα του παιδιού πιάστηκαν στις πίσω πόρτες του λεωφορείου τη στιγμή που αυτό ξεκινούσε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το όχημα συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα ο 12χρονος να παραμείνει κρεμασμένος και να συρθεί για περίπου 350 μέτρα στον δρόμο, προκαλώντας σοκ σε όσους είδαν το σχετικό υλικό.

Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε από τη μητέρα του ανήλικου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας κύμα σχολίων και αντιδράσεων, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό και να ζητούν ευθύνες.

Η ίδια η μητέρα κατηγόρησε την εταιρεία μεταφορών για αμέλεια, επισημαίνοντας πως το παιδί της θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο 12χρονος δεν υπέστη τραυματισμούς.

Από την πλευρά της εταιρείας, εκπρόσωπος δήλωσε στο αυστραλιανό δίκτυο ABC ότι ο οδηγός απολύθηκε μετά από εσωτερική έρευνα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «ιδιαίτερα ανησυχητικό» και σημειώνοντας πως θα συνεχιστεί η στήριξη προς τον επιβάτη και την οικογένειά του.