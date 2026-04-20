Με χειροπέδες κατέληξαν οι δράστες ένοπλης ληστείας σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών επί της οδού Αγίου Βασιλείου στο Περιστέρι, με τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ μάλιστα να τους εντοπίζουν παρά το γεγονός ότι διέφυγαν από το σημείο με ταξί.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, με τους δύο δράστες να μπαίνουν στο κατάστημα και με την απειλή όπλων να αρπάζουν όσα χρήματα υπήρχαν εκείνη την ώρα στο ταμείο και να εξαφανίζονται. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, οι δύο ένοπλοι έφυγαν από το σημείο με ταξί, το οποίο εντοπίστηκε στο Ίλιον και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ηρακλείου και Χαλκηδόνος. Εκεί οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ σταμάτησαν το όχημα με τους τρεις επιβαίνοντες για έλεγχο και διαπίστωσαν ότι επιβαίνοντες ήταν οι δράστες της ένοπλης ληστείας.

Ο λόγος για έναν 24χρονο και μία 19χρονη, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν περίπου 1.500 ευρώ που εκτιμάται ότι είναι η λεία, ενώ εντός του ταξί βρέθηκαν ένας λοστός, ένα πιστόλι replica, δύο ζευγάρια γάντια, δύο κουκούλες full face και δύο κατσαβίδια. Αμφότεροι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο ΤΔΕΕ Περιστερίου.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ πέρασαν χειροπέδες και στον 32χρονο οδηγό του ταξί με την κατηγορία της απλής συνέργειας, αλλά και της ληστείας κατά συναυτουργία. Από την ΕΛ.ΑΣ. ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλα ανάλογα περιστατικά ληστειών.