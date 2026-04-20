Θυμάσαι την αρκούδα που πέρσι έκοβε βόλτες στη λίμνη Πλαστήρα, έκλεβε τα early birds και τη δόξα από τους καλλιτέχνες; Φέτος, «σκάει» στο Plastiras Lake Festival για τρίτη χρονιά και το κάνει ακόμα μεγαλύτερο!

Όπως καταλάβατε, αυτή είναι μια υπενθύμιση για το ετήσιο ραντεβού με την αρκούδα στην υπέροχη Πλαστήρα για το 3ο Plastiras Lake Festival 2026! Ένα ραντεβού που δεν χάνεται, γιατί φέτος, η φάση είναι… go big or go home (εσύ δηλαδή, γιατί η αρκούδα σπίτι της είναι).

Το Plastiras Lake Festival, λοιπόν, μεγαλώνει, εξελίσσεται, αλλάζει σε όσα θες να αλλάξει και μένει ίδιο και όπως το αγαπάς, σε όσα ελπίζεις να μην αλλάξουν ποτέ.

Τι αλλάζει;

Τρείς μέρες δεν ήταν αρκετές, οπότε φέτος το φεστιβάλ είναι τετραήμερο. Μια μέρα προστίθεται στο φεστιβάλ – και αυτό δεν έγινε τυχαία. Η αναμονή αξίζει γιατί αυτή την ημέρα θα τη θυμάσαι για πολύ καιρό και θα ζητάς και πέμπτη μετά. Αν και για την ακρίβεια, φέτος, προστέθηκε μιάμιση μέρα. Τι εννοούμε: πέρυσι πήγες στο φεστιβάλ Παρασκευή απόγευμα και κατευθείαν στο λαιβ. Φέτος, θα πας από Πέμπτη μεσημέρι, θα τακτοποιηθείς χαλαρά, ωραία και Παρασκευή ξυπνάς, καφεδάκι, ένα γεια στην αρκούδα και τη συνέχεια την ξέρεις.

Η λέξη κλειδί φέτος είναι το «περισσότερο» – περισσότερες μέρες, περισσότερες στιγμές, περισσότερα γλέντια, περισσότερη σκιά, περισσότερα activities, περισσότερη άνεση και παροχές.

Όσο για το line-up στο φεστιβάλ δεν παίζουν και φέτος το πήγαν σε άλλο level, προσθέτοντας ένα ξένο όνομα που σίγουρα το αγαπάτε – έτοιμοι για Thievery Corporation;

Δείτε το πλήρες line-up

Πέμπτη 9 Ιουλίου

Η αναμονή είναι part of the game. Που ξέρεις, καμιά φορά αν ευχηθείς κάτι, μπορεί να… ΟΧΙ. H έκπληξη είναι έτοιμη και θα ζηλεύεις αν δεν είσαι εκεί.

Παρασκευή 10 Ιουλίου

ΚΙΝΤΕΡΙΑ Μεσημεριανό Γλέντι

Παιδί Τραύμα

Μαρίνα Σπανού

Παύλος Παυλίδης

Λόγος Τιμής

Σάββατο 11 Ιουλίου

ΚΥΡΑΤΖΗΔΕΣ Μεσημεριανό Γλέντι

12ος Πίθηκος

Πυξ Λαξ

Γιάννης Χαρούλης

Banda Entopica

Κυριακή 12 Ιουλίου

ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ Μεσημεριανό Γλέντι

Χατζηφραγκέτα

Pagan

Thievery Corporation

Dani Gambino

Λίγοι ακόμα λόγοι για να κλείσεις άμεσα το εισιτήριο σου και να μη λείψεις φέτος:

Μόνο 3,5 ώρες οδήγηση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή αλλιώς παλιό καλό ΚΤΕΛ ως την Καρδίτσα και με 50% έκπτωση από και προς Καρδίτσα.

Κατασκήνωση 100 μέτρα από τη λίμνη, στη σκιά για να μην ζαβλακωθείς με όλες τις παροχές, όπως ακριβώς τις θες και τις έχεις ζητήσει – σκιά, προστατευόμενος χώρος με 24ωρη φύλαξη, χώρος φόρτισης συσκευών, WC, ντουζιέρες, γιατρός 24/7

Θα ακούσεις για άλλη μια χρονιά ένα line up που συνδυάζει πολλά μουσικά είδη και πολυσυλλεκτικό κοινό.

Δε θα σε αφήσουν σε ησυχία, με πολλά ωραία activities, γλέντια και αν είσαι chill guy και αν είσαι πιο extreme. Ό,τι ψάχνεις σε ένα φεστιβάλ θα το βρεις εδώ – εργαστήρια, παιχνίδια για μικρούς και δραστηριότητες για μεγάλους. Ακόμα και για τους τετράποδους φίλους μας έχουμε φροντίσει να υπάρχει πάρκο για να κάνουν socializing.

Αν θέλεις, πάλι, την ησυχία σου, το υπέροχο τοπίο της Λίμνης Πλαστήρα θα σε ηρεμήσει από τη βαβούρα της πόλης.

Θα υπάρχει λεωφορείο από και προς τα γλέντια για να σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη και να πάρεις ένα διάλειμμα από κίνηση, κόρνες, βαβούρα και καυσαέριο.

Το Plastiras Lake Festival είναι για εσένα σε όποια φάση, ηλικία κι αν είσαι και με ό,τι παρέα κι αν έρθεις! Και μην ξεχνάς, μέχρι 11 χρονών τα παιδιά δεν πληρώνουν!

Μπορείς να βάλεις από τώρα στη βαλίτσα το μαγιό σου γιατί σίγουρα θα θέλεις να βουτήξεις στη λίμνη, με ασφάλεια, αφού φέτος θα υπάρχει ναυαγοσώστης Κάτι τελευταίο – αν είσαι τύπος που το θέλεις το beach bar σου, στο Plastiras Lake Festival θα βρεις ΚΑΙ αυτό – lake bar, μουσική, ξαπλώστρα, μαύρισμα και κολύμπι. Αντηλιακό θα φέρεις εσύ, είπαμε.

Τιμές Εισιτηρίων:

Early Birds 4ημέρου: 60€

Προπώληση: 70€ / για το τετραήμερο

Προπώληση ημέρας: 25€

Ταμείο: Ημερήσιο: 30€ | Τετραήμερο: 80€

Θέση σκηνής: 9€ – μόνο για τους κάτοχους τετραήμερου εισιτηρίου

Προπώληση: more.com