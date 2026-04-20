Το αίτημα το ΠΑΣΟΚ για εκλογές προφανώς και παραμένει στο τραπέζι «διότι κάθε μέρα βλέπουμε μία κυβέρνηση που δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση ούτε στην οικονομία, ούτε στην κοινωνία, ούτε στο θέμα των σκανδάλων», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον ρ/σ Real Fm 97.8.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είπε ότι «πρόκειται για μια κυβέρνηση, η οποία απέπεμψε τρεις υπουργούς για να τους αντικαταστήσει με άλλους, ένας εκ των οποίων αποπέμφθηκε στη συνέχεια και ενώ επί δύο εβδομάδες παρουσίαζαν την εικόνα πως όλα είναι μια χαρά». «Τελικά, αποδεικνύεται ότι δεν είναι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «ταυτόχρονα, οι συνεχείς επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης και των θεσμών συμπληρώνουν την εικόνα μίας κυβέρνησης σε αποδρομή».

Ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε ότι «έχουμε να δούμε δημοσκόπηση εδώ και δυόμισι εβδομάδες» και πως στην τελευταία δημοσκόπηση, μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα είχε ανέβει μιάμιση μονάδα. Είπε ότι η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ είναι πως «αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει ένα 70% που συστηματικά δηλώνει ότι θέλει να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή, υπάρχει αυτή η δεξαμενή, αυτό το πλειοψηφικό ακροατήριο στο οποίο απευθυνόμαστε ως ηγετική δύναμη της αντιπολίτευσης, ζητώντας του με καθαρές λύσεις να συμπαραταχθεί με το πολιτικό μας σχέδιο για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο κόσμος θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του, «το μόνο πρόγραμμα που μπορεί να βγάλει τη χώρα από την πολυεπίπεδη κρίση που βιώνει επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας». Υποστήριξε ότι «συνεπώς, υπάρχει η κοινωνική βάση και οι διεργασίες στο κοινωνικό υπόστρωμα οι οποίες καθιστούν απόλυτα εφικτό τον στόχο της πρωτιάς».

Για το ζήτημα των συνεργασιών, ο κ. Τσουκαλάς ήταν κατηγορηματικός σημειώνοντας πως «είναι άκυρη, ανεπίκαιρη και ανέφικτη η στάση της Νέας Δημοκρατίας ότι δήθεν θα συνεργαστεί μαζί μας, τη στιγμή που εμείς έχουμε διακηρύξει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα συνεργαστούμε μαζί της». «Στη Βουλή είδαμε τη χείρα βοηθείας που έσπευσε να δώσει ο κ. Βελόπουλος στην κυβέρνηση. Αυτό είναι αποκαλυπτικό και επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό μας ότι: το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι ‘Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Βελόπουλο’ ή ‘ΠΑΣΟΚ’», τόνισε.

Ανέφερε ότι «ακριβώς επειδή υπάρχει ρευστοποίηση στον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο, λέμε στους πολίτες που θέλουν την πολιτική αλλαγή να μην πειραματιστούν, να έρθουν στην καθαρή λύση που υπάρχει και είναι το ΠΑΣΟΚ». Σχολίασε ότι το ερώτημα «με ποιον θα κυβερνήσεις» είναι ελληνική πατέντα και πως «στην Ευρώπη, τα κόμματα έχουν το πρόγραμμά τους, διεκδικούν την ψήφο και αφού οι εκλογές τελειώσουν και ο κυρίαρχος λαός μιλήσει, τότε λαμβάνονται οι αποφάσεις, πάντα βέβαια με βάση τους άξονες που έχουν θέσει τα κόμματα». Υπογράμμισε ότι «εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε μια προοδευτική, δημοκρατική κυβέρνηση. Σε αυτήν δεν χωρά επ’ ουδενί η Νέα Δημοκρατία».

Υποστήριξε δε ότι η σημερινή ΝΔ «δεν είναι μία τυπική κεντροδεξιά κυβέρνηση. Έχει έντονα στοιχεία καθεστωτισμού». Τόνισε ότι για να αλλάξει η σημερινή κατάσταση χρειάζεται πολιτικό σχέδιο που «εμείς το έχουμε καταθέσει»: «Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Υπάρχει, είναι κατατεθειμένη, ρεαλιστικά εφαρμόσιμη, κοστολογημένη και εμπροσθοβαρής».

Σχετικά με τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε ότι «έχει συσταθεί με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης», «δεν καταργείται με νόμο εθνικού κοινοβουλίου, όπως ισχυρίζεται ο κ. Γεωργιάδης». Σχολίασε ότι «ο πρωθυπουργός στα λόγια στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά από κάτω βλέπουμε αναρτήσεις -όπως του κ. Λαζαρίδη- που τη χαρακτηρίζουν ‘συμμορία Κοβέσι’ και τον κ. Γεωργιάδη να δηλώνει ότι μπορούμε να καταργήσουμε τον θεσμό». «Γι’ αυτό λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ακατάλληλη. Είναι μια κυβέρνηση που δεν ταιριάζει σε ευρωπαϊκή χώρα και αποτελεί αντιπαράδειγμα σε σχέση με την Ευρώπη. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να είναι μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα με θεσμούς», είπε.