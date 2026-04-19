Τρομακτικό τροχαίο με μία νεκρή οδηγό σημειώθηκε στη Νεμέα όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκας ηλικίας περίπου 55 έως 60 ετών, έπεσε πάνω σε κολόνα φωτισμού την Κυριακή (19.04.2026).

Το τροχαίο έγινε στο 114ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρίπολης – Κορίνθου, στον κόμβο της Νεμέας, και στοίχισε τη ζωή της γυναίκας.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς της.

Παράλληλα, εξετάζεται αν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ήταν δικό της ή το είχε νοικιάσει.

Η άτυχη οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου για τον απεγκλωβισμό της.

Οι πυροσβέστες την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της.

Στη συνέχεια, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Δείτε φωτογραφίες