Χιλιάδες Φιλιππινέζοι και Αμερικανοί στρατιώτες, με τους οποίους ενώθηκε για πρώτη φορά ένα σημαντικό ιαπωνικό στρατιωτικό απόσπασμα, άρχισαν σήμερα τα ετήσια στρατιωτικά γυμνάσιά τους στις Φιλιππίνες.

Περισσότεροι από 17.000 στρατιώτες των χερσαίων, των αεροπορικών και των ναυτικών δυνάμεων, όσοι και το 2025, παίρνουν μέρος στα γυμνάσια αυτά, μια επιχείρηση με την ονομασία Balikatan («πλάι-πλάι» στα φιλιππινέζικα).

Η Γαλλία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, αλλά και ο Καναδάς έχουν επίσης συμμετοχή.

Τα γυμνάσια πρόκειται να διεξαχθούν μέσα σε διάστημα 19 ημέρων στο βόρειο τμήμα των Φιλιππίνων, απέναντι από την Ταϊβάν -νησί που διεκδικείται από το Πεκίνο- και την Νότια Σινική Θάλασσα, όπου οι Φιλιππίνες και η Κίνα διεκδικούν αμφότερες νησίδες.

Πρόκειται να πραγματοποιηθούν ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Οι ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες θα εκπροσωπηθούν από περίπου 1.400 μέλη, θα πρέπει να βυθίσουν ένα ναρκαλιευτικό σκάφος της εποχής του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου με έναν πύραυλο κρουζ, ανακοίνωσε ο φιλιππινέζος εκπρόσωπος για τα γυμνάσια Ντένις Ερνάντες.

Κινεζικές επικρίσεις

Τα γυμνάσια αυτά «αποτελούν μια ευκαιρία για να υπογραμμίσουμε τη συμμαχία μας με τις Φιλιππίνες και να καταδείξουμε τη δέσμευσή μας σε μια ελεύθερη και ανοικτή ζώνη Ινδικού-Ειρηνικού», δήλωσε πριν από την έναρξη των ασκήσεων ο ομόλογός του για την αμερικανική πλευρά Ρόμπερτ Μπαν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το επίπεδο συμμετοχής της Ουάσινγκτον, η οποία πραγματοποιεί εδώ, όπως διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος, «μία από τις πιο σημαντικές αναπτύξεις της» σε διάστημα ετών, δεν διαταράσσεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για τα γυμνάσια έχουν κινητοποιηθεί περίπου 10.000 Αμερικανοί, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κρίστιαν Ουόρτμαν, διοικητής της δύναμης των Πεζοναυτών η οποία συμμετέχει στα γυμνάσια.

Ερωτηθείς γι’ αυτές τις ασκήσεις στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Πεκίνο, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Ζιακούν κατήγγειλε αυστηρά σήμερα αυτό που θεωρεί πηγή περιφερειακής αστάθειας.

«Η μονομέρεια και ο στρατιωτικός εκφοβισμός έχουν ήδη προκαλέσει βαθιά δεινά στον κόσμο. Αυτό που έχει περισσότερο ανάγκη η περιφέρεια Ασίας – Ειρηνικού, είναι ειρήνη και ηρεμία. Αυτό που έχει λιγότερο ανάγκη είναι να έρχονται εξωτερικές δυνάμεις για να δημιουργήσουν διαιρέσεις και συγκρούσεις», υπογράμμισε.

«Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στις ενδιαφερόμενες χώρες ότι το να συνδέονται τυφλά οι μεν με τις δε σε επίπεδο ασφαλείας ισοδυναμεί με το να παίζουν με τη φωτιά και θα καταλήξει να στραφεί εναντίον τους», πρόσθεσε.