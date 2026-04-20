Η Worldline [Euronext:WLN], ηγέτιδα στις υπηρεσίες πληρωμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απέσπασε ακόμη μία σημαντική διάκριση, αυτή τη φορά στο πλαίσιο του θεσμού «Προϊόν της Χρονιάς» 2026 στην Ελλάδα, του μεγαλύτερου θεσμού βράβευσης στη χώρα σχετικά με την καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών, με βάση την αξιολόγηση και την ψήφο των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία βραβεύτηκε για την υπηρεσία Split Bill, στην κατηγορία «Ηλεκτρονικές Πληρωμές», επιβεβαιώνοντας την αξία και την καινοτομία της, η οποία απλοποιεί μια από τις πιο συνηθισμένες, αλλά συχνά περίπλοκες, στιγμές της καθημερινότητας: το μοίρασμα του λογαριασμού σε χώρους εστίασης και φιλοξενίας.

Η Worldline στην Ελλάδα (Worldline Greece και Cardlink, a Worldline brand) λάνσαρε το 2025 την υπηρεσία Split Bill στην ελληνική αγορά, η οποία ενσωματώνεται στα τερματικά POS, προσφέροντας μία εύχρηστη και σύγχρονη λύση στο «ποιος πληρώνει τι».

Η υπηρεσία επιτρέπει τον άμεσο επιμερισμό του λογαριασμού απευθείας στο POS, χωρίς την ανάγκη υπολογισμών ή εξωτερικών εφαρμογών, βελτιώνοντας σημαντικά την διαδικασία πληρωμής. Κάθε πελάτης μπορεί να εξοφλεί το μερίδιό του εύκολα, χρησιμοποιώντας κάρτα, ψηφιακό πορτοφόλι ή/και μετρητά, ενώ το POS ενημερώνει αυτόματα το υπόλοιπο και εκδίδει ξεχωριστή απόδειξη για κάθε συναλλαγή.

Παράλληλα, συμβάλλει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση και στη μείωση λαθών κατά την ολοκλήρωση της πληρωμής, ενισχύοντας την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και αναβαθμίζοντας τη συνολική εμπειρία των πελατών.

“Η ανάδειξη του Split Bill ως «Προϊόν της Χρονιάς» αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση της αξίας που φέρνουν στην αγορά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας”, δήλωσε η κα Καλλιόπη Κούφαλη, Commercial Director, SMB Segment της Worldline στην Ελλάδα “Με το Split Bill κάνουμε την εμπειρία της πληρωμής πιο απλή και ξεκάθαρη για τον καταναλωτή, διευκολύνοντας τις καθημερινές συναλλαγές και καλύπτοντας ουσιαστικές ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων όσο και των πελατών τους”.

Ο θεσμός “Product of the Year”, που διοργανώνεται και στην Ελλάδα, αποτελεί μια από της σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις για προϊόντα και υπηρεσίες, με παρουσία σε δεκάδες χώρες. Τα βραβεία απονέμονται έπειτα από ανεξάρτητη καταναλωτική έρευνα, αναδεικνύοντας τα προϊόντα που ξεχωρίζουν για την καινοτομία και τη χρηστικότητά τους.