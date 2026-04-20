Σημαντική είναι η αύξηση που εμφάνισαν στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 τα έσοδα από τον τουρισμό, όσο και οι αφίξεις τουριστών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 38,5% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 70,7%. Ως αποτέλεσμα, το πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Υπηρεσιών αυξήθηκε στα 660 εκατ. ευρώ από 550 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ωστόσο, μετά την αναβολή δημοσίευσης από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) των στοιχείων Εμπορευματικών Συναλλαγών της Ελλάδος για τον μήνα αναφοράς Φεβρουάριο 2026, τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή για την κατάρτιση του ισοζυγίου αγαθών της Τράπεζας της Ελλάδος, η ΤτΕ δεν θα προβεί στη δημοσίευση των στοιχείων του ισοζυγίου αγαθών, καθώς και των ισοζυγίων που το περιλαμβάνουν, όπως το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, έως την έκδοση των σχετικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ.

Κατά τα λοιπά, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το πρώτο δίμηνο του 2025, και διαμορφώθηκε σε 263,0 εκατ. ευρώ, λόγω αφενός του μηδενισμού σχεδόν των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης και αφετέρου της αύξησης των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν ροές ύψους 1,1 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν ροές ύψους 3,0 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 615,7 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων και, σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση κατά 186,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 5,6 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.