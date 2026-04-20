Ο Κέντρικ Νάν κλήθηκε να επιλέξει τον MVP της φετινής Euroleague επιλέγοντας τον φόργουορντ του συλλόγου του Ολυμπιακού.

H Euroleague ζήτησε από παίκτες της Λίγκας να επιλέξουν τους εκλεκτούς για τα βραβεία της σεζόν που διανύουμε. Εκείνοι διάλεξαν MVP και αλλά κορυφαία πεντάδα.

Ο Κέντρικ Ναν διάλεξε τον Σάσα Βεζένκοβ για MVP, αναγνωρίζοντας έτσι την αξία του. Ως προς στην κορυφαία πεντάδα οι επιλογές του ήταν: Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζαλγκίρις), Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ), Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (Ολυμπιακός). Στην πεντάδα αυτή είχε και τον εαυτό του.