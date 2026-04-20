Μάχη για τη ζωή της δίνει μια 13χρονη μαθήτρια του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, η οποία το πρωί της Δευτέρας έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφορ σχολικού συγκροτήματος, υπό συνθήκες που ερευνώνται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και αποδίδεται σε ατύχημα.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στις 11:00, προκαλώντας αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ από τη διεύθυνση του σχολείου και ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο, μεταφέροντας την ανήλικη στο Αττικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Παίδων.

Οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.