Σε μήνυση και αγωγή κατά του Μάριου Σαλμά για τα όσα δήλωσε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής σε συνέντευξή του θα προχωρήσει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, όπως δήλωσε ο ίδιος στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews.

Σημειώνεται ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα περιοριστούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας υπονοούμενα ότι θα αφορούν και τον χώρο της Υγείας.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Σαλμά, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για «εξαιρετικά προβληματικό» χαρακτηρισμό.

«Με έχουν ελέγξει οι πάντες, δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου. Σέβομαι ότι είχε εκλεγεί βουλευτής της Ν.Δ. Στα δικαστήρια θα κληθεί να αποδείξει αυτά που λέει», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.

Αναφορικά με την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «λάθος» τον χειρισμό της.