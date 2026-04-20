Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι, πλέον, ο 16χρονος Σουδανός, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε με τη μηχανή που οδηγούσε τη 16χρονη μαθήτρια στην οδό Λιοσίων.

Ο 16χρονος παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων μετά την άσκηση σε βάρος του ποινικής δίωξης για τα κακουργήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης και της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής.

Το κατώφλι της ίδιας ανακρίτριας θα περάσουν και οι τρεις νεαροί που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση. Πρόκειται για τον συνεπιβάτη του δικύκλου, μία 20χρονη που δήλωσε ιδιοκτήτρια της μηχανής και έναν 20χρονο που δήλωσε διαχειριστής της μηχανής.

Ο συνεπιβάτης της μηχανής κατηγορείται για το κακούργημα της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής αλλά και για πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο που τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με τα πλημμελήματα της υπόθαλψης εγκληματία, της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταγγελίας στις Αρχές.

Τόσο ο 16χρονος Σουδανός όσο και οι συγκατηγορούμενοί του θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, οπότε και θα έχουν προετοιμάσει τις εξηγήσεις τους.