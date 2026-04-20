Λίγα λεπτά πριν από τις 11:00 πέρασε την πόρτα της Ευελπίδων ο 16χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη στη Λιοσίων, ενώ η ανήλικη δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ.

Ο 16χρονος με καταγωγή από το Σουδάν εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής 19/4 από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να υποστήριξε πως είχε πρόθεση να παραδοθεί αυτοβούλως. Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν διεξοδικά τις συνθήκες της υπόθεσης και τους ισχυρισμούς όλων των εμπλεκομένων.

Γνώριμος των Αρχών ο 16χρονος

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 16χρονος είχε συλληφθεί ξανά τον Δεκέμβριο του 2024 για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, κοντά σε σχολικές μονάδες. Η υπόθεση εκείνη είχε συνδεθεί με την εξάρθρωση δεκαμελούς εγκληματικής ομάδας, στην οποία φέρεται να συμμετείχε.

Παρά τα τότε δεδομένα, δύο χρόνια αργότερα εντοπίζεται εκ νέου να εμπλέκεται σε σοβαρό περιστατικό με θύμα την ανήλικη.

Το σοκαριστικό βίντεο από την παράσυρση της 16χρονης

Στο οπτικό υλικό που είδε το «φως» της δημοσιότητας και προκαλεί σοκ καταγράφεται η στιγμή του τροχαίου, όταν η ανήλικη επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, αφού προηγουμένως έχει ελέγξει δεξιά και αριστερά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες την παρασύρει με σφοδρότητα, εκτοξεύοντάς τη σε απόσταση περίπου 30 έως 40 μέτρων.