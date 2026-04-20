Τη δική της μάχη δίνει η 16χρονη που παρασύρθηκε από σκούτερ στη Λιοσίων. Η κοπέλα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική του Νοσοκομείου ΚΑΤ με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με κατάγματα σε όλο της το σώμα, στο κεφάλι και στη δεξιά της κλείδα, ενώ της έχει γίνει και επέμβαση αφαίρεσης σπλήνας.

Το απόγευμα του Σαββάτου η 16χρονη, ενώ κατέβαινε από την οδό Χρηστίδου, κατευθυνόταν προς την οδό Λιοσίων. Και στο σημείο αυτό, λοιπόν, στη διασταύρωση με την οδό Λιοσίων, η κοπέλα ήθελε να περάσει απέναντι, καθώς ακριβώς απέναντι βρίσκεται ένα κουτί παραλαβής δεμάτων, ώστε να παραλάβει ένα δέμα.

Την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο, ερχόταν ένα σκούτερ το οποίο τη χτύπησε και την παρέσυρε για πολλά μέτρα πιο κάτω. Και οι δύο επιβάτες του σκούτερ έπεσαν κάτω, αλλά άμεσα πήραν το μηχανάκι και διέφυγαν εγκαταλείποντας την 16χρονη αιμόφυρτη στον δρόμο.

Οι περαστικοί είχαν καταφέρει να δουν τον αριθμό της μηχανής και να τον καταγράψουν. Κάλεσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την άτυχη 16χρονη.

Οι συλλήψεις και ο 16χρονος Σουδανός που οδηγούσε το σκούτερ

Την επόμενη μέρα εμφανίστηκε μια 20χρονη ως ιδιοκτήτρια του σκούτερ, η οποία είπε πως το μηχανάκι της εκλάπη, αλλά ο 22χρονος, ο οποίος φαίνεται πως ήταν συνεπιβάτης του 16χρονου οδηγού της μηχανής, πήγε και αυτός και κατέθεσε στο τμήμα ότι ήταν συνεπιβάτης της συγκεκριμένης μηχανής.

Μετά από έρευνα αλλά και την κατάθεση της 20χρονης, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η νεαρή, στην ιδιοκτησία της οποίας ήταν το σκούτερ, ενοικίαζε το σκούτερ της έναντι 300 ευρώ στον 16χρονο, προκειμένου αυτός να το χρησιμοποιεί ως ντελίβερι.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της ίδιας και ενός άλλου 20χρονου τον οποίο η ίδια κατονόμασε ως διαχειριστή αυτής της ενοικίασης της μηχανής. Αυτοί οι δύο, λοιπόν, συνελήφθησαν για απόπειρα παραπλάνησης των Αρχών και ψευδή κατάθεση, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και ο 16χρονος στην Πατησίων μετά από την κατάθεση του 22χρονου συνεπιβάτη, ο οποίος και τον κατονόμασε.

Ο ανήλικος Σουδανός που έπεσε πάνω στη 16χρονη και την εκτόξευσε 30 μέτρα μακριά συνελήφθη στην Πατησίων και είπε στους αστυνομικούς ότι εκείνη την ώρα πήγαινε να παραδοθεί, κάτι το οποίο θέτουν οι Αρχές υπό αμφισβήτηση.

Σήμερα, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», απολογείται για την παράσυρση και εγκατάλειψη.

Το ποινικό παρελθόν του 16χρονου

Ο 16χρονος, στα 14 του, είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια αλλά και για το ότι πουλούσε ναρκωτικά έξω από σχολεία, ενώ δούλευε ως διανομέας χωρίς δίπλωμα και χωρίς ασφάλεια.