Βίντεο από τη στιγμή της παράσυρσης και εγκατάλειψης ανήλικης, που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Λιοσίων, έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το Star.

Η 16χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Στο οπτικό υλικό καταγράφεται η στιγμή του τροχαίου, όταν η ανήλικη επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, αφού προηγουμένως έχει ελέγξει δεξιά και αριστερά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες την παρασύρει με σφοδρότητα, εκτοξεύοντάς την σε απόσταση περίπου 30 έως 40 μέτρων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, από τη σύγκρουση φαίνεται ότι η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και οι δύο επιβαίνοντες έπεσαν στο οδόστρωμα. Ωστόσο, στη συνέχεια σηκώθηκαν και εγκατέλειψαν το σημείο.

Η 16χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές νεότερες πληροφορίες για την πορεία της υγείας της.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00, κοντά στη συμβολή της οδού Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα σφοδρή σύγκρουση, με τον ήχο της πρόσκρουσης να προκαλεί αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές έχουν στην κατοχή τους την πινακίδα της μοτοσικλέτας, με τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων να θεωρείται θέμα χρόνου.