Ο Σουδανός υπήκοος που εμπλέκεται στην παράσυρση και εγκατάλειψη 16χρονης στη Λιοσίων είναι πρόσωπο ήδη γνωστό στις Αρχές, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Ελληνική Αστυνομία.

Ο νεαρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να υποστήριξε ότι είχε πρόθεση να παραδοθεί αυτοβούλως. Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν διεξοδικά τις συνθήκες της υπόθεσης και τους ισχυρισμούς όλων των εμπλεκομένων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο ίδιος είχε συλληφθεί ξανά τον Δεκέμβριο του 2024 για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, κοντά σε σχολικές μονάδες. Η υπόθεση εκείνη είχε συνδεθεί με την εξάρθρωση δεκαμελούς εγκληματικής ομάδας, στην οποία φέρεται να συμμετείχε. Παρά τα τότε δεδομένα, δύο χρόνια αργότερα εντοπίζεται εκ νέου να εμπλέκεται σε σοβαρό περιστατικό με θύμα την ανήλικη.

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί και ο ισχυρισμός του κατά τη σύλληψη, σύμφωνα με τον οποίο δεν ήταν εκείνος που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα, αλλά ο συνεπιβάτης του, υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος είχε ήδη παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς συνολικά πέντε άτομα έχουν συλληφθεί ή κατηγορηθεί για διαφορετικούς ρόλους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο φερόμενος οδηγός, ο συνεπιβάτης, η ιδιοκτήτρια της μοτοσικλέτας, καθώς και πρόσωπα που κατηγορούνται για υπόθαλψη ή απόκρυψη στοιχείων σχετικών με το όχημα μετά το περιστατικό.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να έχει το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης και την εγκατάλειψη της ανήλικης. Οι εικόνες εξετάζονται καρέ-καρέ από τις ανακριτικές Αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποιος βρισκόταν στο τιμόνι της μοτοσικλέτας.

Το σοκαριστικό βίντεο από την παράσυρση της 16χρονης

Στο οπτικό υλικό καταγράφεται η στιγμή του τροχαίου, όταν η ανήλικη επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, αφού προηγουμένως έχει ελέγξει δεξιά και αριστερά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες την παρασύρει με σφοδρότητα, εκτοξεύοντάς την σε απόσταση περίπου 30 έως 40 μέτρων.

Μάλιστα σύμφωνα με τον Παναγιώτη Μαδιά έμπειρος πραγματογνώμονα τροχαίων ατυχημάτων με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας το μηχανάκι χτύπησε την άτυχη νεαρή χωρίς να φρενάρει καθόλου τρέχοντας μάλιστα πάνω από τα όρια ταχύτητας του συγκεκριμένου δρόμου.

Η 16χρονη παραμένει διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της υγείας της.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίζει τις έρευνες για την ακριβή απόδοση ευθυνών και τη διαλεύκανση όλων των πτυχών του περιστατικού.