Γνωστή και ως η «Ρώμη της Πορτογαλίας», η Μπράγκα συνδυάζει αρμονικά το μεσαιωνικό παρελθόν με τη σύγχρονη ενέργεια και ζωντάνια μιας φοιτητούπολης. Η παλαιότερη πόλη της Πορτογαλίας που «ζει» κάτω από τη σκιά του Πόρτο, από το οποίο απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα, είναι ο προορισμός που αξίζει να επισκεφτείτε κάποια στιγμή.

Ακόμη και ως μια ημερήσια επίσκεψη, αν ταξιδέψετε στο Πόρτο, όπως, άλλωστε, κάνουν πολλοί τουρίστες. Αν, πάλι, ψάχνετε για ένα εναλλακτικό ταξίδι στο εξωτερικό, τότε η Μπράγκα είναι μια ιδανική επιλογή, αφού αποτελεί από μόνη της έναν εξαιρετικό προορισμό και μάλιστα, ιδανικό για το καλοκαίρι. Η πόλη μετρά πάνω από 2.000 χρόνια ιστορίας, ενώ υπήρξε σημαντικό θρησκευτικό και εμπορικό κέντρο. Το όνομά της αρχικά ήταν «Bracara Augusta» και ιδρύθηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Augustus. Σήμερα, θεωρείται μία νεανική πόλη, λόγω των πολλών φοιτητών που έχει και της έντονης νυχτερινής ζωής. Άλλωστε, το 2012 είχε αναδειχθεί «Ευρωπαϊκή Νεανική Πρωτεύουσα».

Ωστόσο, διατηρεί αναλλοίωτο τον μεσαιωνικό της χαρακτήρα, με τα εντυπωσιακά αρχοντικά του 18ου αι., τις επιβλητικές εκκλησίες, τα παλάτια και τα ιστορικά κτίρια. Στη Μπράγκα έχετε πολλά αξιοθέατα να δείτε, όπως το παλάτι και νυν μουσείο Biscainhos που κτίστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα και αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής, με περίτεχνα σχέδια. Οι πανέμορφοι κήποι της Santa Barbara, η μονή του Αγίου Μαρτίνου του 10ου αιώνα και οι Ρωμαϊκές Θέρμες του Μαξίμινου είναι επίσης αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφτείτε, όπως και το Αρχαιολογικό Μουσείο D. Diogo de Sousa, με πολλά εκθέματα από τη ρωμαϊκή εποχή. Στο αρχιεπισκοπικό παλάτι Paço Arquiepiscopal και το παλάτι Raio Palace μπορεί κανείς να θαυμάσει από κοντά τα επιβλητικά κομψοτεχνήματα σε στυλ μπαρόκ και ροκοκό.

Επίσης, δεν φεύγετε από τη Μπράγκα, αν πρώτα δεν επισκεφτείτε τον επιβλητικό ναό Bom Jesus do Monte που σημαίνει ο «Καλός Ιησούς του βουνού», ο οποίος βρίσκεται ακριβώς έξω από την πόλη και είναι σκαρφαλωμένος στην πλαγιά ενός λόφου σε υψόμετρο 116 μέτρων, ενώ προσεγγίζεται με τελεφερίκ μέσα από μια θαυμάσια διαδρομή. Και για τους ποδοσφαιρόφιλους τουρίστες, υπάρχει και το Δημοτικό Στάδιο της Μπράγκα που είναι χτισμένο μέσα σε βράχο! Το γήπεδο είναι σχεδιασμένο από τον Σούτο Μόουρα, έναν από τους πιο διάσημους Πορτογάλους αρχιτέκτονες και νικητή του Βραβείου Pritzker.

