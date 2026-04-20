«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, στη διάρκεια της οποίας σχολίασε τα θέματα της επικαιρότητας.

Ειδικότερα, σε ερώτηση για το πότε θα γίνουν εκλογές λόγω της πολιτικής κατάστασης, απάντησε: «Στην Ελλάδα έχουμε δύο υπουργούς που θα κριθούν από τον φυσικό τους δικαστή, τους κυρίους Τριαντόπουλο και Καραμανλή, για την τραγωδία των Τεμπών. Θυμηθείτε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη ο κ. Τριαντόπουλος».

Και πρόσθεσε: «Το να ποινικοποιούμε την πολιτική ζωή του τόπου και να μετατρέπουμε τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν ωφελεί. Θα αξιολογήσει η δικαιοσύνη την τύχη καθενός. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός, και είναι μια συνεπής στάση σε μια περίοδο πολέμου και παρεπόμενων επιπτώσεων λόγω αυτού».

Για την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη σχολίασε: «Ο κ. Λαζαρίδης παραιτήθηκε και από τη στιγμή που ανακοίνωσε την παραίτησή του, καλό είναι να σταματήσει η διαδικασία προσωπικών επιθέσεων. Όταν ένας άνθρωπος είναι σε κατάσταση πίεσης και οδηγείται στην παραίτηση δεν ωφελεί και άλλη πίεση. Ήταν αναπόφευκτη όχι για την ουσία του θέματος αλλά και για την επικοινωνιακή διαχείριση που έγινε από τον ίδιο. Να θυμίσω ότι το επίδικο τοποθετείται χρονικά 20 χρόνια πριν.

Σημασία έχει τι κάνεις με την πάροδο των ετών για να κλείσεις τέτοιες τρύπες. Όπως το να έχει κάποιος τη σύζυγό του στη δημόσια διοίκηση. Πλέον με το επιτελικό κράτος δεν μπορεί σύζυγος υπουργού να εργάζεται στην κυβέρνηση. Αυτό το θέμα συζητήθηκε πολύ και ήρθε η παραίτηση Λαζαρίδη. Ανακοινώθηκε ο αντικαταστάτης του, ο κ. Καββαδάς, και πάμε παρακάτω».

Σχετικά με τις άρσεις ασυλίας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Δεν υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Σε τέτοιες ψηφοφορίες δεν είθισται. Να επισημάνω ότι οι ίδιοι έχουν ζητήσει την άρση ασυλίας τους γιατί πιστεύουν στην αθωότητά τους και θέλουν να την αποδείξουν.

Το τι θα γίνει θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Το τι θα κάνουν οι βουλευτές θα το κάνουν οι ίδιοι κατά συνείδηση. Κάποιοι λένε ότι θα ψηφιστεί η άρση κάποιων ασυλιών και όχι η άρση κάποιων άλλων. Αυτό δημιουργεί ζητήματα γιατί είναι σαν να λες ότι κάποιοι είναι αθώοι και κάποιοι ένοχοι. Πρέπει να γίνει σεβαστό και αυτό που οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει για να αποδείξουν την αθωότητά τους».

Για το μετρό Θεσσαλονίκης και το πότε θα παραδοθεί η επέκταση προς Καλαμαριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε: «Είναι ένα έργο που θα έπρεπε να είχε τελειώσει πολλά χρόνια πριν. Η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε εγκαίνια με μουσαμάδες. Ήταν το λιγότερο να παραδώσουμε το μετρό και τους επόμενους μήνες θα αποδοθεί η επέκταση προς Καλαμαριά και εργαζόμαστε σκληρά. Οι λόγοι της καθυστέρησης είναι τεχνικοί. Εμείς δώσαμε μετρό κανονικό στον κόσμο και θα δώσουμε και την επέκταση προς Καλαμαριά. Το υπουργείο θα ανακοινώσει την ημερομηνία και ο στόχος είναι το νωρίτερο δυνατό και ο στόχος είναι ακόμα και πριν τη ΔΕΘ.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέδωσε το μετρό της Θεσσαλονίκης στους πολίτες και η ίδια κυβέρνηση θα δώσει και την επέκταση προς Καλαμαριά».

Σε ερώτηση που δέχηκε για τα δημοσιεύματα το Σαββατοκύριακο για το νέο εκλογικό σύστημα απάντησε: «Είναι μια από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Δεν έχει ληφθεί απόφαση. Σωστά ο πρωθυπουργός άνοιξε την συζήτηση. Μιλάμε για μετά τις εκλογές του 2027 και μια από τις προτάσεις είναι αυτή που είδαμε την Κυριακή στο Πρώτο Θέμα. Καλό είναι να περιμένουμε το σύνολο των προτάσεων και την ψήφο των βουλευτών. Καλό είναι να περιμένουμε ποιοι θα είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν για το νέο εκλογικό σύστημα».

Για το ενδεχόμενο νέων μέτρων: «Θα περιμένουμε να δούμε τα στοιχεία για το ενδεχόμενο υπερπλεόνασμα. Ελπίζουμε να έχουμε καλά νέα. Όπως ξαφνικά για την αντιπολίτευση έγιναν καλά τα παραπάνω φορολογικά έσοδα τα οποία απέρριπταν στην συζήτηση του προϋπολογισμού και ζητάει παραπάνω μέτρα – πενταπλάσια από όσο αντέχει η οικονομία – βλέπω ότι υπάρχει μια αναγνώριση και σε ένα ενδεχόμενο υπερπλεόνασμα».

Σε άλλο ερώτημα για το ίδιο θέμα απάντησε: Λίγη υπομονή να περιμένουμε τα στοιχεία για το πλεόνασμα. Είχαμε πει ότι τα προηγούμενα δεν ήταν τα τελευταία μέτρα. Δεν θα αφήσουμε κανέναν απροστάτευτο και αβοήθητο. Ως προς τον ΕΦΚ οι αποφάσεις είναι θέματα προτεραιοποίησης και κοστολόγησης.

Πότε θα ανακοινωθούν νέοι υποψήφιοι βουλευτές: «Αυτό είναι απόφαση της ΝΔ. Έχοντας μπει στην τελευταία προεκλογική χρονιά θα έχουμε όλο και περισσότερες ανακοινώσεις».

Για την κριτική του Άδωνι Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία: «Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε προβληματισμούς και προσωπικές απόψεις και θεωρώ ότι ως προς την σαλαμοποίηση και την ταχύτητα κρίσης και τις επιλεκτικές διαρροές απηχούσαν απόψεις πολλών εξ’ ημών. Σπεύδω να τονίσω ότι ούτε υπήρξε ούτε και θα υπάρξει από την κυβέρνηση η οποιαδήποτε αμφισβήτηση της δικαιοσύνης. Ο ρόλος της είναι ιερός. Άλλο να εκφράζεις προβληματισμούς και άλλο να αμφισβητείς την δικαιοσύνη. Επί Τσίπρα γίνονταν παραγγελίες στην δικαιοσύνη και υπήρχε παρα-υπουργείο. Όταν τα είχα πει για τις αποφυλακίσεις των βαρυποινιτών τότε κάποιοι θίχτηκαν».

Για την επίθεση Λαζαρίδη σε Μπακογιάννη: «Ήταν ατυχέστατη η συγκεκριμένη κοινοποίηση αυτής της ανάρτησης. Ξεκάθαρο λάθος και αυτονοήτως κατέβηκε από το προφίλ του κ. Λαζαρίδη γιατί αλλιώς θα υπήρχε ζήτημα. Το κατάλαβε και ο ίδιος και πήρε πίσω αυτή την κοινοποίηση. Δεν είναι λογικό και δεν επιτρέπεται σε εσωκομματικό επίπεδο να στοχοποιούνται πρόσωπα όπως η κα Μπακογιάννη. Θεωρείται λήξαν το θέμα».