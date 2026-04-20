Σημαντική αύξηση καταγράφεται φέτος στον αριθμό των υποψηφίων που περνούν με επιτυχία τις προκαταρκτικές εξετάσεις για τις στρατιωτικές σχολές, στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026. Τα στοιχεία δείχνουν καθαρά ότι όλο και περισσότεροι νέοι στρέφονται ξανά προς μια στρατιωτική καριέρα, επιλέγοντας σχολές που τα προηγούμενα χρόνια δεν συγκέντρωναν την ίδια ζήτηση.

Η εικόνα αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συνδέεται με μια σειρά αλλαγών που έγιναν με στόχο να γίνουν οι στρατιωτικές σχολές πιο προσιτές αλλά και πιο ελκυστικές. Το βασικότερο από αυτά τα μέτρα ήταν η δυνατότητα που δόθηκε στους υποψηφίους να δηλώνουν στρατιωτικές σχολές από περισσότερα επιστημονικά πεδία. Πλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις επιλέγουν από το 2ο, το 3ο και το 4ο πεδίο, ενώ άνοιξε ο δρόμος και για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, σε ποσοστό 10%.

Ταυτόχρονα, ορισμένες ειδικότητες εντάχθηκαν και στο 1ο επιστημονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους μαθητές να δηλώσουν τις συγκεκριμένες σχολές στο μηχανογραφικό τους. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίστηκε ένα σοβαρό πρόβλημα των προηγούμενων ετών, όταν πολλές θέσεις έμεναν κενές όχι επειδή δεν υπήρχαν υποψήφιοι, αλλά επειδή δεν είχαν όλοι δικαίωμα πρόσβασης.

Τα φετινά αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτή η αλλαγή απέδωσε. Οι στρατιωτικές σχολές επανέρχονται δυναμικά στις προτιμήσεις των υποψηφίων, με αυξημένη συμμετοχή σε όλα σχεδόν τα στάδια της διαδικασίας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, η οποία παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν στρατιωτική σταδιοδρομία. Το 2026 οι αιτήσεις για συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις έφτασαν τις 981, αυξημένες σε σχέση με τις 811 το 2025. Από αυτούς, 916 υποψήφιοι αναμενόταν να συμμετάσχουν, ενώ τελικά προσήλθαν 769, έναντι 640 την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή περίπου 20% περισσότεροι.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η αύξηση στους επιτυχόντες. Το 2026 έφτασαν τους 708, όταν το 2025 ήταν 552, καταγράφοντας άνοδο που ξεπερνά το 28%. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι όχι μόνο αυξήθηκε το ενδιαφέρον, αλλά και ότι περισσότεροι υποψήφιοι κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί όμως και η εικόνα στις σχολές της Πολεμική Αεροπορία. Εκεί η αύξηση είναι θεαματική: οι επιτυχόντες ανήλθαν σε 1.373 το 2026, από μόλις 275 το 2025. Πρόκειται για μια εκρηκτική άνοδο που φτάνει σχεδόν το 400%, γεγονός που δείχνει ξεκάθαρα τη στροφή των νέων προς τις συγκεκριμένες σχολές. Σταθερά υψηλό παραμένει το ενδιαφέρον και για τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου οι επιτυχόντες έφτασαν τους 1.091 το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η σχολή εξακολουθεί να αποτελεί βασική επιλογή για όσους θέλουν να ενταχθούν στο Πολεμικό Ναυτικό.

Αντίστοιχα, στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων στη Θεσσαλονίκη, μια σχολή με υψηλές απαιτήσεις και ιδιαίτερο ακαδημαϊκό χαρακτήρα, καταγράφεται επίσης άνοδος. Οι επιτυχόντες ανήλθαν σε 1.898 το 2026, από 1.740 το 2025, γεγονός που δείχνει ότι διατηρεί σταθερά την ελκυστικότητά της.

Αύξηση παρατηρείται και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών. Οι αιτήσεις έφτασαν τις 1.172 το 2026, έναντι 1.135 το 2025. Στις εξετάσεις συμμετείχαν 1.043 υποψήφιοι, περισσότεροι από τους 966 της προηγούμενης χρονιάς, ενώ οι επιτυχόντες ανήλθαν σε 994, από 832 το 2025. Και εδώ η αύξηση είναι σαφής και δείχνει ότι η σχολή κερδίζει έδαφος στις επιλογές των νέων.

Η γενικότερη αυτή άνοδος συνδέεται και με τις αλλαγές που έχουν γίνει για τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης και εργασίας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μεταξύ άλλων, αυξήθηκαν σημαντικά οι αποδοχές των σπουδαστών. Ενδεικτικά, η αποζημίωση για τους ευέλπιδες ανέβηκε από 165 ευρώ στα 609 ευρώ, ενώ για τους υπαξιωματικούς από 124 ευρώ στα 249 ευρώ.

Παράλληλα, έχουν προχωρήσει έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, ενώ εφαρμόζεται νέο μισθολογικό σύστημα που θεωρείται πιο δίκαιο. Παράλληλα, σημαντική είναι και η προσπάθεια για ενίσχυση της στεγαστικής μέριμνας, με την κατασκευή νέων κατοικιών για τα στελέχη. Δεν λείπουν όμως και οι παρεμβάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των στρατιωτικών και των οικογενειών τους. Σε αυτές περιλαμβάνονται η αναβάθμιση των παιδικών σταθμών, αλλά και η δημιουργία δομών υποστήριξης, όπως μονάδες φροντίδας αποστράτων. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ακαδημαϊκό επίπεδο των σχολών. Τα πτυχία αναβαθμίζονται, κατοχυρώνονται επαγγελματικά δικαιώματα και δίνεται η δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, σε συνεργασία με πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Θυμίζουμε ότι σε σχετικό δημοσίευμα τον Αύγουστο του 2024 γράφαμε πως οι Στρατιωτικές Σχολές ξέμεναν από στελέχη, καθώς υπήρχαν 460 κενές θέσεις, κυρίως λόγω αύξησης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής αλλά και εξαιτίας οικονομικών λόγων που επέτειναν το πρόβλημα. Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα της Σχολής Ευελπίδων όπου οι υποψήφιοι με μόρια από 12.230 και πάνω κατέλαβαν μόλις 77 από τις 307 διαθέσιμες θέσεις, αφήνοντας κενές τις υπόλοιπες 230 θέσεις (ποσοστό 75%).