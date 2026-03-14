Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέτυχε δύο γκολ στην εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού με 3-0 επί του ΟΦΗ, δύο μέρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του, εκφράζοντας τη χαρά του στις δηλώσεις του.

Ο Μαροκινός σέντερ φορ ήταν ο πρωταγωνιστής των «ερυθρόλευκων» στο Παγκρήτιο Στάδιο και μιλώντας στην Cosmote TV μετά τη λήξη της αναμέτρησης εξέφρασε τη χαρά του και την αγάπη του για την ομάδα του Πειραιά.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε να μας υποστηρίξει. Είμαι πολύ χαρούμενος για τα γκολ. Πάντα προσπαθώ να βάλω γκολ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έκανα ένα δώρο (στην ομάδα). Ξέρω ότι μετά το Κόπα Άφρικα δεν ήμουν στο 100%, δεν ήμουν ο εαυτός μου. Ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα για να πάρουμε το πρωτάθλημα», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Ελ Κααμπί και συνέχισε.

«Πάντα η καρδιά μου είναι εδώ, στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου. Θα φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των γκολ. Μου αρέσει να σκοράρω γκολ για τον Ολυμπιακό. Θα είμαι εδώ για να βάλω στην συνέχεια πολλά πολλά γκολ ακόμα για τον Ολυμπιακό».