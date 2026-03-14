Ο Μεχντί Ταρέμι δεν σκόραρε στην εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ με 3-0, κατάφερε όμως και πάλι να ξεχωρίσει με μια κίνηση, αποδεικνύοντας ξανά πόσο σπουδαία προσωπικότητα είναι.

Ο Ιρανός φορ είναι ένα από τα σημαντικότερα ονόματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα και έχει ήδη βοηθήσει πολύ τους «ερυθρόλευκους» με τα γκολ που έχει πετύχει. Το σημαντικό όμως με την περίπτωσή του είναι το γεγονός ότι βοηθάει ακόμη κι αν δεν σκοράρει.

Από τις πρώτες του μέρες στην ομάδα ο Ταρέμι κέρδισε τον σεβασμό όλων για τον χαρακτήρα του και τον επαγγελματισμό του και φροντίζει να αποδεικνύει συνεχώς τι άνθρωπος είναι, κάνοντας τη διαφορά και με τη συμπεριφορά του και όχι μόνο με τα γκολ.

Στο ματς με τον ΟΦΗ, ο Ιρανός επιθετικός κέρδισε πέναλτι στο 91ο λεπτό, αποφάσισε όμως να μην το εκτελέσει ο ίδιος, αφήνοντας τον Μουζακίτη να σουτάρει και να γράψει το τελικό 0-3, πετυχαίνοντας το πρώτο του στη φετινή σεζόν.

Μια κίνηση που δεν πέρασε, φυσικά, απαρατήρητη από κανέναν, με τον νεαρό διεθνή Έλληνα χαφ να του αφιερώνει το γκολ ενώ ο Ταρέμι γνώρισε την αποθέωση από όλους τους συμπαίκτες του μετά το τέλος του αγώνα.