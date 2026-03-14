Την 4η θέση, με βολή στα 58,21μ., πήρε στο Ευρωπαϊκό κύπελλο ρίψεων, στη Λευκωσία, η Ελίνα Τζένγκο, με τις κακές καιρικές συνθήκες να επηρεάζουν τις αθλήτριες.

Ήταν ο πρώτος αγώνας της σεζόν για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία αντιμετώπισε το τουρνουά σαν μια καλή ευκαιρία για να αρχίσει να βρίσκει ρυθμό σιγά-σιγά.

Η Τζένγκο, η οποία θα αρχίσει να ανεβάζει ρυθμό, όπως και πέρυσι, στα Diamond League στη θερινή περίοδο, έκανε βολές στα 56,78μ., 55,18μ. και 56,65μ., η καλύτερή της όμως ήταν στα 58,21μ. και της έδωσε την 4η θέση.

Νικήτρια αναδείχθηκε η Γιαντέ Μαραβάλ από τη Γαλλία με βολή στα 60,02μ., τη 2η θέση πήρε η Αντριάνα Βιλάγκος με 59,85μ. και την 3η η Πάολα Παντοβάν με 58,69μ.