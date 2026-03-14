Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό για την 25η αγωνιστική της Super League.

O Ισπανός προπονητής, αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο ματς με την Μπέτις, καθώς θέλει να τους έχει ξεκούραστους στην ρεβάνς της Ισπανίας.

Έτσι για το ματς με τον Παναιτωλικό δεν υπολογίζονται οι Ινγκασον, Κυριακόπουλος, Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες. Επίσης ο Γεντβάι είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Αναλυτικά οι παίκτες που είναι στην αποστολή: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς.

Από εκεί και πέρα, ο Σίριλ Ντέσερς συμμετείχε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στο πρώτο μέρος της ομαδικής προπόνησης κάτι που σημαίνει ότι σε περίπου 15 ημέρες θα είναι σε θέση να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.