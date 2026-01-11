Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για τα σχέδια της για τη δημιουργία κόμματος, εξηγώντας το ιδεολογικό πρόσημο του νέου πολιτικού φορέα που βρίσκεται στα σκαριά.

Σε συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή της Κυριακής απάντησε και σε άλλα ερωτήματα, όπως για τις θέσεις που έχει στα ελληνοτουρκικά, αλλά και για τις επικρίσεις από συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη.

Πιο αναλυτικά, ερωτηθείσα για τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος, είπε πως «το κίνημα των έχει ως μόνο κριτήριο δράσης το κοινό καλόπολιτών και τη διαφύλαξη των συμφερόντων της χώρας. Με καλή προαίρεση και συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων, είναι παραπάνω από βέβαιον ότι θα βρεθεί χρυσή τομή σε κάθε διαφωνία και θα είναι όλοι ικανοποιημένοι, με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της αλληλοστήριξης».

Για τη δυσαρέσκεια που εξέφρασαν συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη, δήλωσε: «Σέβομαι τη διαφορετικότητα και την ελεύθερη βούληση κάθε ανθρώπου, πολύ περισσότερο των συγγενών, με τους οποίους μας ενώνει ο κοινός πόνος απώλειας των αγαπημένων μας. Με προβληματίζει όμως η αντίδραση ορισμένων εξ αυτών στην οργάνωση του κινήματος κατά της διαφθοράς, που σκότωσε τα παιδιά μας και ασελγεί πάνω στη μνήμη τους συγκαλύπτοντας τα εγκλήματα που τους στέρησαν τη ζωή. Είναι παραπάνω από φανερό ότι η κοινωνική αφύπνιση είναι ο μόνος τρόπος για τη δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών. Για να μην το πράττουν όλοι, προφανώς έχουν τους δικούς τους λόγους, που εκ των πραγμάτων, αδυνατώ να συμμεριστώ».

Όσον αφορά στις θέσεις της πάνω στα ελληνοτουρκικά, είπε πως «τα ήρεμα νερά σημαίνουν ότι έχουμε αποδεχτεί κάποια πράγματα αντίθετα με τα εθνικά μας συμφέροντα. Το να έχουμε ήρεμα νερά και να βλέπουμε τα τουρκικά αλιευτικά να κόβουν βόλτες στα δικά μας χωρικά ύδατα, για μένα δεν είναι ήρεμα νερά».

Επίσης, σημείωσε ότι οι διαδικασίες εξελίσσονται γρήγορα για τη δημιουργία κόμματος και πως ήδη έχουν συγκροτηθεί ομάδες με αξιόλογα μέλη, με γνώση και εμπειρία και εργάζονται σε εθελοντική βάση ανά αντικείμενο: οικονομία, δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία, εξωτερική πολιτική και άμυνα.