Νέες συνθήκες στο πολιτικό σκηνικό διαμορφώνει η δημόσια προαναγγελία από την Μαρία Καρυστιανού για τη δημιουργία πολιτικού φορέα, σε μια χρονική συγκυρία όπου η πολιτική ρευστότητα αποτελεί ήδη βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου. Αν και το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το όνομά της αρκεί για να επηρεάσει τον σχεδιασμό όλων των κομμάτων – κυβερνητικών και αντιπολιτευόμενων.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, η εμφάνιση ενός νέου παίκτη εκτός του παραδοσιακού κομματικού πλαισίου προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας. Οι κυβερνητικές αναλύσεις εστιάζουν στο γεγονός ότι η είσοδος ενός προσώπου με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα δυσκολεύει την προσπάθεια για καθαρά διπολική αντιπαράθεση. Σε ένα περιβάλλον όπου η πολιτική σταθερότητα προβάλλεται ως βασικό αφήγημα, η παρουσία ενός νέου σχήματος που δεν εντάσσεται εύκολα σε ιδεολογικές κατηγορίες δημιουργεί νέα δεδομένα για τη χάραξη της προεκλογικής στρατηγικής.

Την ίδια στιγμή, στην αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης, το εγχείρημα Καρυστιανού αντιμετωπίζεται ως δυνητικός ανταγωνιστής σε ένα ήδη κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο. Κόμματα που απευθύνονται σε ψηφοφόρους με έντονη διάθεση αμφισβήτησης του πολιτικού συστήματος καλούνται να επαναδιατυπώσουν το μήνυμά τους, καθώς ένα νέο πρόσωπο, όπως αυτό της Καρυστιανού, μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτικός πόλος έκφρασης της κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Στο κέντρο και την κεντροαριστερά, η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στο αν η νέα αυτή πολιτική κίνηση μπορεί να επιταχύνει διεργασίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στελέχη κομμάτων εκτιμούν ότι η εμφάνιση ενός ακόμη πολιτικού φορέα ενδέχεται να δυσκολέψει την προσπάθεια για ανασύνθεση και επανασυσπείρωση, ενώ άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για αναπροσαρμογή στρατηγικών και προτεραιοτήτων.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται από μικρότερα κόμματα, τα οποία βλέπουν τον κίνδυνο περαιτέρω κατακερματισμού του εκλογικού σώματος. Σε ένα πολιτικό σύστημα όπου η είσοδος στη Βουλή απαιτεί την υπέρβαση συγκεκριμένων εκλογικών ορίων, κάθε νέα κίνηση αυξάνει τον ανταγωνισμό και περιορίζει τα περιθώρια πολιτικής επιβίωσης. Το ενδεχόμενο μετακινήσεων ψηφοφόρων, ακόμη και σε μικρή κλίμακα, μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.

Παράλληλα, αναλυτές επισημαίνουν ότι η συζήτηση γύρω από το κόμμα Καρυστιανού αναδεικνύει ένα βαθύτερο πρόβλημα του πολιτικού συστήματος. Τη δυσκολία των παραδοσιακών κομμάτων να συνομιλήσουν αποτελεσματικά με ένα τμήμα της κοινωνίας που δηλώνει απογοητευμένο και δύσπιστο.

Σε αυτό το πλαίσιο, όλα τα κόμματα καλούνται να προσαρμόσουν τη ρητορική και τις κινήσεις τους. Η κυβέρνηση επιχειρεί να διατηρήσει την εικόνα σταθερότητας, η αντιπολίτευση αναζητά τρόπους να εκφράσει πειστικά την κοινωνική δυσαρέσκεια, ενώ τα μικρότερα σχήματα προσπαθούν να διατηρήσουν την πολιτική τους ορατότητα. Το εγχείρημα Καρυστιανού, ανεξάρτητα από την τελική του μορφή, λειτουργεί ήδη ως καταλύτης αυτών των διεργασιών.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η παρουσία ενός ακόμη πολιτικού παίκτη ενισχύει την αίσθηση ότι το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε φάση μετάβασης. Οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες και οι εξελίξεις δύσκολα προβλέψιμες, με όλα τα κόμματα να καλούνται να κινηθούν σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και διαρκούς αναπροσαρμογής.

Νέα Δημοκρατία

Για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, το κόμμα Καρυστιανού λειτουργεί ως απρόβλεπτος παράγοντας, κυρίως επειδή δεν εντάσσεται εύκολα στο παραδοσιακό δίπολο κυβέρνησης – αντιπολίτευσης. Η κυβερνητική ανησυχία δεν αφορά τόσο τη μαζική μετακίνηση ψηφοφόρων, όσο τη διαρροή «ποιοτικών» ψήφων από πολίτες που στηρίζουν τη σταθερότητα, αλλά εκφράζουν δυσφορία για ζητήματα θεσμών και κράτους δικαίου.

Οι δεξαμενές από τις οποίες αντλεί η Καρυστιανού σε σχέση με τη ΝΔ εντοπίζονται κυρίως σε ψηφοφόρους με χαμηλή κομματική ταύτιση. Πρόκειται για ψήφους προειδοποίησης και όχι ιδεολογικής μετατόπισης – γεγονός που καθιστά το φαινόμενο δύσκολο στη διαχείριση.

ΠΑΣΟΚ

Στη Χαριλάου Τρικούπη επικρατεί η εκτίμηση ότι το κόμμα Καρυστιανού δεν απειλεί άμεσα τη δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι όμως έτσι; Η στρατηγική επιλογή είναι η αποφυγή εμπλοκής και η επιμονή στη γραμμή ότι μοναδικός αντίπαλος παραμένει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Οι δεξαμενές της Καρυστιανού δεν τέμνονται ουσιαστικά με τον πυρήνα των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι εμφανίζουν ισχυρότερη ιδεολογική αυτοτοποθέτηση. Τυχόν απώλειες εκτιμώνται ως οριακές και προέρχονται κυρίως από ψηφοφόρους χαμηλής πολιτικής ένταξης.

ΣΥΡΙΖΑ

Για τον ΣΥΡΙΖΑ του Σωκράτη Φάμελλου, το νέο εγχείρημα αποτελεί άμεσο πονοκέφαλο. Το κόμμα Καρυστιανού απευθύνεται σε ένα κοινό που τα τελευταία χρόνια μετακινείται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και αντισυστημικών σχημάτων, χωρίς σταθερή κομματική αναφορά.

Η βασική δεξαμενή που χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αφορά ψηφοφόρους οργής και διαμαρτυρίας, οι οποίοι δεν πείθονται πλέον από το παραδοσιακό αντιπολιτευτικό αφήγημα. Σε αυτό το πεδίο, η Καρυστιανού εμφανίζεται ως πιο καθαρή επιλογή.

Πλεύση Ελευθερίας

Η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου βρίσκεται ίσως στο πιο ευάλωτο σημείο. Το κόμμα Καρυστιανού κινείται στον ίδιο συναισθηματικό και θεσμικό χώρο, με αιχμές κατά του συστήματος και έμφαση στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια.

Οι δεξαμενές είναι σχεδόν ταυτόσημες: πολίτες με υψηλή δυσπιστία προς τα κόμματα και ισχυρό αντισυστημικό λόγο. Η διαφορά είναι ότι η Καρυστιανού φέρει μεγαλύτερο κοινωνικό φορτίο, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει απώλειες στην Πλεύση.

ΚΚΕ

Το ΚΚΕ του Δημήτρη Κουτσούμπα έχει διαχρονικά ένα εκλογικό ακροατήριο με υψηλό βαθμό σταθερότητας και ιδεολογικής συνοχής, επομένως δύσκολα επηρεάζεται εκλογικά με μια νεοεμφανιζόμενη, έντονα προσωποκεντρική πρωτοβουλία όπως αυτή της Μαρίας Καρυστιανού.

Παρ’ όλα αυτά, ούτε το ΚΚΕ αναμένεται να μείνει ανεπηρέαστο. Η πίεση που μπορεί να προκύψει είναι στους αναποφάσιστους που ενδεχομένως να επέλεγαν το κόμμα του Περισσού ως επιλογή διαμαρτυρίας. Το ΚΚΕ κατά περιόδους συγκεντρώνει και ψηφοφόρους που το επιλέγουν ως «καταγγελία» προς το σύστημα, χωρίς βαθιά και σταθερή ιδεολογική πρόσδεση. Μερίδα τέτοιων ψηφοφόρων μπορεί τώρα να τους απωλέσει.

Νίκη

Για τη Νίκη του Δημήτρη Νατσιού, η απειλή είναι σημαντική. Το κόμμα Καρυστιανού αγγίζει τμήματα ψηφοφόρων που κινούνται και εντός θρησκευτικού πλαισίου και παράλληλα ευαισθητοποιούνται σε ζητήματα ηθικής και δικαιοσύνης.

Οι δεξαμενές της Καρυστιανού τέμνονται με τη Νίκη, η οποία έτσι κι άλλιως έχει χάσει δυνάμεις, και αφορούν ψηφοφόρους με έντονο αξιακό φορτίο αλλά χωρίς σαφή κομματική ταύτιση.

Ελληνική Λύση

Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου επηρεάζεται κυρίως στο επίπεδο της λαϊκής δεξιάς. Το κόμμα Καρυστιανού δεν ανταγωνίζεται τον εθνικιστικό λόγο, αλλά προσφέρει εναλλακτική έκφραση σε ψηφοφόρους που αναζητούν αυστηρότητα και κάθαρση ρητορική, χωρίς ακρότητες.

Οι δεξαμενές που χάνει η Ελληνική Λύση αφορούν πιο μετριοπαθείς ψηφοφόρους, οι οποίοι κουράζονται από την υπερβολή και στρέφονται σε πιο θεσμικό λόγο διαμαρτυρίας.

Αλέξης Τσίπρας

Το κόμμα Καρυστιανού επηρεάζει έμμεσα και τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Η κατάληψη του χώρου της κοινωνικής οργής από τρίτους περιορίζει τα περιθώρια για μια γρήγορη, συναισθηματικά φορτισμένη επιστροφή.

Οι δεξαμενές της Καρυστιανού αφαιρούν από τον Τσίπρα τον χώρο της «αντισυστημικής επανεκκίνησης», αναγκάζοντάς τον -αν κινηθεί- να επενδύσει σε πιο συγκροτημένη, καθαρά κυβερνητική πρόταση. Δεν του κόβει τον δρόμο, αλλά του στενεύει τα περιθώρια.