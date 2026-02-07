Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κυριακή (8/2) την Καρδίτσα εκτός έδρας για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν και τον Κώστα Σλούκα.

Οι «πράσινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από την Παρτίζαν στη Euroleague και να πάρουν τη νίκη κόντρα στους Θεσσαλούς με μια καλή εμφάνιση, η οποία θα βοηθήσει ώστε να επανέλθει η ηρεμία.

Το κακό για τον Αταμάν είναι ότι δεν επανέρχεται ακόμη ο Ναν καθώς παραμένει εκτός δράσης λόγω του οστικού οιδήματος στον αστράγαλο, ενώ για το ματς με την Καρδίτσα δεν υπολογίζεται ούτε ο Σλούκας, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω μιας ενόχλησης στον δεξιό αγκώνα.

Από εκεί και πέρα, εκτός δράσης είναι ο Ματίας Λεσόρ που ούτως ή άλλως δεν έχει δηλωθεί για τη Stoiximan Basket League, ενώ ο Γκριγκόνις είναι υγιής αλλά εκτός λίστας για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, οπότε θα απουσιάσει και αυτός.