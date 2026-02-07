Σφοδρή επίθεση κατά του Στέφανου Κασσελάκη εξαπέλυσε ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης, με αφορμή την πρόταση του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας για μετονομασία του κόμματος, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και εσωκομματικές εντάσεις.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του, ο Νίκος Μωραΐτης κατηγορεί τον Στέφανο Κασσελάκη ότι, ενώ ορκίστηκε στην αμεσοδημοκρατία, προχωρά μονομερώς σε αλλαγή του ονόματος που είχαν επιλέξει και ψηφίσει τα μέλη του κόμματος. Όπως τονίζει, πρόκειται για μια κίνηση που ακυρώνει στην πράξη τη συμμετοχή της βάσης στις αποφάσεις.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται όταν σχολιάζει την επιλογή του νέου ονόματος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για το ίδιο όνομα που είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν το κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου.

Ο στιχουργός κάνει λόγο για δύο κατηγορίες μελών μέσα στο κόμμα: από τη μία, τα τρολ και οι φανατικοί υποστηρικτές που αποδέχονται άκριτα κάθε απόφαση και, από την άλλη, τους «κανονικούς ανθρώπους» που αισθάνονται διαρκώς προσβεβλημένοι στη νοημοσύνη τους, αλλά δυσκολεύονται να παραδεχτούν ότι εξαπατήθηκαν.

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Μωραΐτης απαριθμεί μια σειρά από πολιτικές αντιφάσεις, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα αλλάζει γραμμή με ταχύτητα και χωρίς συνοχή, γεγονός που οδηγεί σε απομάκρυνση στελεχών και ψηφοφόρων. Όπως σημειώνει, η εικόνα αυτή εξηγεί γιατί «δεν πατάει ψυχή» στις διαδικασίες και στις εκδηλώσεις του κόμματος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη:

Ξέρω ότι το να γράψω πλέον για τον Κασσελάκη είναι στα όρια του λούμπεν και δεν αφορά κανέναν.

Το έκανα, τρώγοντας όλο το σκ@το από τα τρολ του, όταν όφειλα.

Τώρα πια η αποκάλυψή του έχει γίνει. Όλοι ξέρουν. Όλοι γελάνε. Το σημερινό μου κείμενο είναι μόνο ένα σχόλιο πάνω σε μία επιθεώρηση.

Αυτός ο άνθρωπος, αφού ορκίστηκε στην αμεσοδημοκρατία, σήμερα αλλάζει μόνος του το όνομα που επέλεξαν και ψήφισαν τα μέλη.

Και τι όνομα διαλέγει; ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ! Το όνομα του κόμματος του Ανδρέα Λοβέρδου πριν πάει στη ΝΔ!

Και από κάτω, δύο ειδών μέλη: Τα τρολ και οι φανατικοί που αν βγει και τους πει «από σήμερα λεγόμαστε Φάρλεϊ», θα κάνουν γαβ γαβ ενθουσιασμένοι.

Κι από την άλλη, άνθρωποι κανονικοί, που τους ήρθε πάλι ο ουρανός σφοντύλι και θα πρέπει να καταπιούν τη νέα προσβολή στη νοημοσύνη τους γιατί δεν μπορούν να αποδεχτούν πως εξαπατήθηκαν.

Πόσα να αντέξουν; Τη μία γίνονται νεοφιλελεύθεροι Renew, την άλλη συνεργάζονται με τη ΝΔ, μετά δε συνεργάζονται με τη ΝΔ, μετά θέλουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, μετά βομβαρδίζουν το Ιράν, μετά δεν το βομβαρδίζουν αλλά ο βομβαρδισμός βρίσκεται… χαμηλά στο μενού του Προέδρου.

Και ένα ωραίο Σάββατο πρωί ξεκινούν να πάνε στο Συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας και επιστρέφουν σπίτι με άλλο όνομα.

Δε θα σταθώ στο ότι ο Κασσελάκης δεν έχει κανέναν να τον μαζέψει από τις αυτοκαταστροφικές γκάφες του (φτιάχνεις κόμμα, κάνεις αμάν να μάθει ο κόσμος πώς το λένε και αλλάζεις όνομα παίρνοντας… του Λοβέρδου).

Θα σταθώ στην ουσία:

Έχεις μία ταβέρνα που τη λένε «η ωραία Ρούμελη». Πάει άπατη γιατί ο ιδιοκτήτης τα έχει τόσο χαμένα ώστε στην κουζίνα του μπουρδουκλώνει σούσι, προβατίνα και τάκος μαζί.

Και βλέπει ο ιδιοκτήτης ότι δεν πατάει ψυχή.

Κι αντί να καταλάβει ότι τα έκανε ο ίδιος σαλάτα, του φταίει το όνομα. Και «Η ωραία Ρούμελη» γίνεται «Τα ωραία Τρίκαλα» σερβίροντας το ίδιο χάος.

Φίλες και φίλοι του Κινήματος Δημοκρατίας, των Δημοκρατών, του Προοδευτικού Κέντρου ή όπως του φανεί του λωλοστεφανή να σας πει του χρόνου, κρατήστε κάτι:

Το σούσι βρομάει από το κεφάλι.