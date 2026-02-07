Ανησυχία και έντονος φόβος επικράτησαν σε περιοχή του Ηρακλείου στην Κρήτη νωρίς το βράδυ του Σαββάτου, όταν νεαρός αλλοδαπός άνδρας, σε κατάσταση αμόκ και κρατώντας μαχαίρι, κινούνταν επί της οδού Κονδυλάκη, χτυπώντας τοίχους και προκαλώντας αναστάτωση.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Άμεση Δράση, με αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και να προχωρήσουν στη σύλληψη του ατόμου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να έφερε και τραύματα στο χέρι, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί πώς αυτά προκλήθηκαν. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις Αρχές.