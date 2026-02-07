Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να μεταβεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον προκειμένου να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό αντικείμενο τις συνομιλίες για το Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη και έρχεται εν μέσω διπλωματικών διεργασιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με στόχο να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον πυρηνικό φάκελο της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο Νετανιάχου επιδιώκει να θέσει ενώπιον του Τραμπ καθαρές προϋποθέσεις για τυχόν συμφωνία με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του βαλλιστικού προγράμματος της Τεχεράνης και της διακοπής της στήριξης στους περιφερειακούς «άξονες» που υποστηρίζει η Τεχεράνη.

Η συνάντηση αρχικά είχε προγραμματιστεί για μεταγενέστερη ημερομηνία στα μέσα Φεβρουαρίου, αλλά όπως μεταδίδεται, επισπεύστηκε κατόπιν αιτήματος του ίδιου του Νετανιάχου, όπως ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Η κινητικότητα αυτή ακολουθεί έναν πρώτο γύρο έμμεσων συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στο Ομάν με επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα, χωρίς όμως να τεθεί επίσημα στο τραπέζι το θέμα των βαλλιστικών πυραύλων.

Η επίσκεψη του Ισραλινού πρωθυπουργού σηματοδοτεί την προσπάθεια να συντονιστεί η στάση του Ισραήλ με τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις και να διασφαλιστούν οι ισραηλινές θέσεις ενόψει των μελλοντικών εξελίξεων γύρω από τον ιρανικό πυρηνικό φάκελο