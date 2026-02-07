Υπαλλήλους εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας, λογιστές, ακόμη και αστυνομικούς παριστάνουν οι απατεώνες που εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες, καλώντας τους στο σταθερό τους τηλέφωνο.

«Με κάλεσαν στο σπίτι, κάποιος κύριος, μου είπαν ότι είναι από τη ΔΕΔΔΗΕ, ότι υπάρχει κάποια διαρροή στο ρεύμα. Με έχουν πάρει 3 – 4 φορές και με ζητάνε με το όνομά μου στο σταθερό τηλέφωνο».

Υποδυόμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας, οι απατεώνες ζητούν από πολίτες να ελέγξουν τις ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι τους. Η αμέσως επόμενη ενέργεια; Τους προτρέπουν να τυλίξουν τα χρυσαφικά τους σε αλουμινόχαρτο.

Ακούστε πώς μία γυναίκα αποκάλυψε στο MEGA ότι από μία λάθος λέξη υποψιάστηκε την τελευταία στιγμή την παγίδα του απατεώνα.

«Με έβαλε να βγάλω ό,τι μεταλλικό είχα πάνω μου και να τα βάλω σε αλουμινόχαρτο πάνω σε μία ξύλινη επιφάνεια. Μετά μου λέει ανοίξτε τις εξώπορτες και βάλτε στα πόμολα αλουμινόχαρτο. Μου λέει ο δορυφόρος συνεχίζει και μου χτυπάει ότι υπάρχει αλουμίνιο, το οποίο είναι επικίνδυνο να εκραγεί, με τη διαρροή που έχετε. Μου λέει αλουμίνιο υπάρχει στα ‘τιμαλφής’. Του λέω κοίταξε να δεις, εδώ πέρα δεν υπάρχει χρυσό. Και άρχισε να με βρίζει, να με απειλεί».

Την ίδια ώρα, έξαρση γνωρίζει και το φαινόμενο του SMS phishing, μία απάτη στην οποία ο πολίτης λαμβάνει μήνυμα στο κινητό του δήθεν από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και καλείται να πατήσει τον σύνδεσμο που επισυνάπτεται στο SMS.

Άλλη απάτη κρύβουν τα μηνύματα, στα οποία ο αποστολέας φαίνεται να είναι αξιόπιστος, όπως το myaade ή το gov.gr και ενημερώνουν τον παραλήπτη ότι δικαιούται επιδότηση ή επιστροφή φόρου.

Μόλις τέθηκαν σε λειτουργία οι AI κάμερες, οι επιτήδειοι βρήκαν την ευκαιρία να υποδυθούν ακόμη και την Τροχαία, στέλνοντας SMS σε πολίτες και ειδοποιώντας τους για δήθεν επιβολή «προστίμου» για υπέρβαση ορίου ταχύτητας, το οποίο οφείλουν να πληρώσουν μέσω ενός link.