Από τις 13 έως τις 16 Φεβρουαρίου, η «καρδιά» της ελληνικής επιχειρηματικότητας χτυπά στο Metropolitan Expo, καθώς η HORECA 2026 ανοίγει τις πύλες της ως ο απόλυτος θεσμός για τους κλάδους των Ξενοδοχείων και της Μαζικής Εστίασης.

Με τη συμμετοχή 500 κορυφαίων εκθετών, η φετινή διοργάνωση μετατρέπεται σε έναν ζωντανό κόμβο καινοτομίας και επενδύσεων, παρουσιάζοντας new age προϊόντα και εξελιγμένες λύσεις που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε στέλεχος ξενοδοχείου, εστιατορίου, café, bar.

Τάσεις. Προτάσεις. Ιδέες για κάθε επαγγελματία του κλάδου

Είσαι επαγγελματίας της εστίασης; Στέλεχος σε ξενοδόχειο, αρχιτέκτονας ή διακοσμητής; Διαθέτεις διαμερίσματα προς ενοικίαση;

Τα πιο δημοφιλή brands της αγοράς σε περιμένουν με specialty καφέδες, αναψυκτικά και premium ποτά που θα χαρίσουν στους πελάτες σου την απόλυτη εμπειρία. Στην έκθεση θα ανακαλύψεις κορυφαίο επαγγελματικό εξοπλισμό, μηχανές καφέ τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και premium πρώτες ύλες, καινοτόμες γευστικές προτάσεις και τις τελευταίες γαστρονομικές τάσεις που θα απογειώσουν το menu σου. Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο delivery και το take away, η έκθεση αποτελεί το ιδανικό σημείο για να ανακαλύψουν ολοκληρωμένες λύσεις αναλώσιμης συσκευασίας.

Στην έκθεση επίσης θα ανακαλύψεις premium brands με μοντέρνα έπιπλα, φωτισμό και είδη διακόσμησης που αναβαθμίζουν κάθε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα που ονειρεύεσαι. Από τις τελευταίες τάσεις στο design μέχρι τα πιο ποιοτικά λευκά είδη και amenities, θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να προσφέρεις μια αξέχαστη εμπειρία διαμονής. Είτε αναζητάς λύσεις για μια ριζική ανακαίνιση είτε μικρές λεπτομέρειες που θα κάνουν τη διαφορά, στη HORECA θα συναντήσεις κορυφαίους προμηθευτές που θα σε βοηθήσουν να αναβαθμίσεις την εμπειρία των πελατών σου και να ξεχωρίσεις από τον ανταγωνισμό.

Από το πιο μικρό bar μέχρι τον πιο απαιτητικό buffet, θα βρεις εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών που καλύπτει κάθε ανάγκη της επιχείρησής σου. Οι καλύτεροι της αγοράς θα παρουσιάσουν ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει εργαλεία, σκεύη και μηχανήματα κουζίνας, προσφέροντας λύσεις που εγγυώνται ταχύτητα, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα στο τελικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, στα περίπτερα των εκθετών θα συναντήσεις μία τεράστια γκάμα σε επιτραπέζιο εξοπλισμό θα σου δώσει τη δυνατότητα να ανανεώσεις την εικόνα της επιχείρησής σου, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με το κομψό design.

Φυσικά, στην HORECA θα έχεις τη δυνατότητα να δεις από κοντά τις κορυφαίες εταιρίες με τις πιο εξελιγμένες λύσεις μηχανοργάνωσης για κάθε εστιατόριο, café και bar. Από σύγχρονες εφαρμογές για online ordering και table booking, μέχρι πρωτοποριακά self-service apps και up-to-date συστήματα διαχείρισης, θα δεις πώς θα βελτιώσεις τη λειτουργία της επιχείρησής σου, μειώνοντας τα λάθη και αυξάνοντας την αποδοτικότητα.

Τέλος, στην HORECA 2026 θα βρεις όλες τις σύγχρονες λύσεις για το digital upgrade της επιχείρησής σου, από μεγάλα ξενοδοχεία και εστιατόρια μέχρι καταλύματα vacation rentals. Αν ο στόχος σου είναι η κατακόρυφη αύξηση των online κρατήσεων, στην έκθεση θα συναντήσεις τις κορυφαίες εταιρείες digital marketing, έτοιμες να σχεδιάσουν την προβολή που θα απογειώσει το brand σου.

Δείτε εδώ όλες τις εταιρίες που συμμετέχουν: https://horecaexpo.gr/episkeptes/lista-ektheton-horeca/

Η γνώση στο επίκεντρο: 3 Stages γεμάτα έμπνευση και δράση

Experts του industry & top-class chefs έρχονται να μοιραστούν εμπειρίες, να μεταφέρουν γνώση και να μεταδώσουν έμπνευση.

HORECA BUSINESS LAB: Ψηφιακή Εξέλιξη και Στρατηγικές Ανάπτυξης

Στο Stage του Hall 3, κάθε ομιλία θα προσφέρει γνώση για να “χτίσουν” οι επαγγελματίες που θα τις παρακολουθήσουν μια ανθεκτική και κερδοφόρα επιχείρηση.

Τεχνολογία & AI: Πρακτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματισμοί.

Digital Marketing: Πώς θα µετατρέψετε τα Social Media, το SEO και τα Analytics σε πραγµατικές κρατήσεις και ROI.

Βιωσιµότητα & Design: Η “πράσινη” µετάβαση και ο σχεδιασµός ως εργαλεία αύξησης πωλήσεων.

Ανθρώπινο ∆υναµικό: Σύγχρονο HR και ψηφιακά εργαλεία για µια δεµένη και αποδοτική οµάδα.

Στρατηγικές Ανάπτυξης, Online Sales & Χρηµατοδοτικά Εργαλεία.

Δείτε το πρόγραμμα.

COFFEE CHAMPIONSHIPS BY SCA GREECE

Το coffee industry δίνει ραντεβού για ακόμα μία φορά στην HORECA, στο stage του Hall 1, για να συμμετάσχει αλλά και να παρακολουθήσει τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Barista, Brewers Cup και Coffee in Good Spirits 2026.

Δείτε το πρόγραμμα.

GASTRONOMY LAB: Από την Παράδοση στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Καινοτομία και πρωτοποριακές τεχνικές δίνουν ακόμα μία φορά ραντεβού στα Live Cooking Shows στο Gastronomy Lab stage στο Hall 4. Πάνω από 20 κορυφαία ονόματα της ελληνικής και διεθνούς γαστρονομίας, ανάμεσά τους και οι: Amaury Bouhours, Νίκος Ρούσσος, Βασίλης Σπόρος, Μιχάλης Μάρθας, Αριστοτέλης Μέγκουλας, Arnaud Larher, Θωμάς Μάτσας, Χάσικος Μιχάλης, θα παρουσιάσουν προτάσεις και ιδέες για menu που θα κερδίσουν στις εντυπώσεις:

Σύγχρονη Αρτοποιία & Bread Sommelier.

Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στη Γαστρονομία.

Εκσυγχρονισμός της Γαστρονομικής Παράδοσης & Τοπική Κληρονομιά.

Βιωσιμότητα και Zero Waste Πρακτικές στην επαγγελματική κουζίνα.

Σύγχρονες Τεχνικές Υψηλής Γαστρονομίας (Fine Dining).

Δείτε το πρόγραμμα.

LivePark HORECA: Θέλετε να έρθετε στην έκθεση με αυτοκίνητο; Διευκολύνουμε την εμπειρία της επίσκεψής σας.

Το LivePark HORECA είναι η νέα, σύγχρονη υπηρεσία της έκθεσης, σχεδιασμένη αποκλειστικά για να διευκολύνει στο μέγιστο την εμπειρία της επίσκεψής σας και να εξαλείψει το άγχος της αναζήτησης θέσης στάθμευσης. Πώς λειτουργεί;

Βλέπεις όλους τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης. Ενημερώνεσαι σε πραγματικό χρόνο για τον ακριβή αριθμό των διαθέσιμων θέσεων σε κάθε χώρο. Επιλέγεις τον χώρο που επιθυμείς να παρκάρεις. Κατευθύνεσαι εκεί μέσω Google Maps.

Περισσότερες πληροφορίες.

Η HORECA 2026 αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ανακάλυψε κορυφαία brands, καινοτόμες λύσεις εξοπλισμού και τις νέες γαστρονομικές τάσεις που θα σε φέρουν στην κορυφή.

Σε περιμένουμε να ζήσουμε στον παλμό της κορυφαίας έκθεσης για τα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστίαση! Θα τα πούμε HORECA!

Αυστηρά για επαγγελματίες. Εισιτήριο στο https://horecaexpo.gr/agora-eisitiriou/

Ημερομηνίες & ώρες:

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, 10:00-18:00

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, 10:00-18:00

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, 10:00-18:00

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, 10:00-18:00

Χώρος Διεξαγωγής: Athens Metropolitan Expo

www.horecaexpo.gr

