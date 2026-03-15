Ο Κίμι Αντονέλι αξιοποίησε την pole position και θριάμβευσε στο Grand Prix της Κίνας, που διεξήχθη σήμερα στην πίστα της Σανγκάης.

Ο 19χρονος Ιταλός πιλότος έκανε μια εξαιρετική διαχείριση στην κούρσα τερμάτισε 8.7 δεύτερα μπροστά από τον Ράσελ και έγινε ο πρώτος Ιταλός που κερδίζει μετά από το 2006 και τον Τζιανκάρλο Φιζικέλα.

Δεύτερο 1-2 στη σεζόν, με τον Τζόρζτ Ράσελ για την Mercedes, στο βάθρο ανέβηκε και ο Λιούις Χάμιλτον, για πρώτη φορά με τα χρώματα της Ferrari. Τέταρτος τερμάτισε ο Λεκλέρ, 5ος ο Μπέρμαν, 6ος ο Γκασλί, ενώ οι Λόσον, Χατζάρ, Σάινθ και Κολαπίντο συμπλήρωσαν τη 10άδα.

Όσον αφορά την McLaren δεν κατάφερε να ξεκινήσει καν στον αγώνα. Το μονοθέσιο του Λάντο Νόρις είχε πρόβλημα και δεν βγήκε από το γκαράζ, ενώ 6 λεπτά πριν την εκκίνηση είχε πρόβλημα και ο Πιάστρι.

Επόμενος αγώνας είναι στην Ιαπωνία το τριήμερο 27-29 Μαρτίου.