Οι αρχές του Ιράν έχουν συλλάβει τουλάχιστον 20 ανθρώπους στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας διότι φέρονται να συνεργάζονταν με το Ισραήλ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων FARS σήμερα, 16η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στην επαρχία Δυτικό Αζερμπαϊτζάν «τέθηκαν υπό κράτηση με δικαστική απόφαση 20 πρόσωπα», διότι φέρονται να «διαβίβασαν πληροφορίες για εγκαταστάσεις του στρατού, της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας στον σιωνιστή εχθρό», δήλωσε ο εισαγγελέας της επαρχίας Χουσεΐν Ματζιντί, σύμφωνα με το FARS.

Η ιρανική εξουσία έχει εξαπολύσει τις τελευταίες ημέρες αρκετά κύματα συλλήψεων και απαγγελιών κατηγοριών οι οποίες συνδέονται με τον πόλεμο τον οποίο εξαπέλυσαν την 28η Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης και ΜΚΟ.

Ο ισχυρός επικεφαλής της ιρανικής αστυνομίας Αχμάντ Ρεζά Ραντάν προειδοποίησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι «ταραχοποιοί» θα αντιμετωπίζονται πλέον ως «εχθροί» και θα πυροβολούνται, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας κρατούν «το δάκτυλο στη σκανδάλη».

Η Τεχεράνη ανακοινώνει συχνά συλλήψεις προσώπων που παρουσιάζει ως «κατασκόπους» στη δούλεψη των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ορκισμένων εχθρών της.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, η ιρανική εξουσία καλεί τον πληθυσμό να επαγρυπνεί και να της αναφέρει οποιαδήποτε συμπεριφορά του φαίνεται ύποπτη, ιδίως όταν άνθρωποι τραβούν φωτογραφίες ή βίντεο που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.