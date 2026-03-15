Η αλήθεια είναι πως για τους περισσότερους Έλληνες, το Μπάρι είναι ο κλασικός συνδετικός κρίκος με την Ιταλία. Για δεκαετίες, το λιμάνι του αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου για όσους ταξιδεύουν με πλοίο από την Πάτρα ή την Ηγουμενίτσα, είτε πρόκειται για φοιτητές, είτε για οικογένειες, με αποτέλεσμα να το έχουμε στο μυαλό μας ως το μέρος που «πατάς Ιταλία», μετά από ένα πολύωρο ταξίδι με το πλοίο στην Αδριατική.

Ωστόσο, η πόλη της Ιταλίας είναι πολλά περισσότερα. Μάλιστα, οι ίδιοι οι άνθρωποι του συνηθίζουν να λένε πως «Αν το Παρίσι είχε τη θάλασσα, θα ήταν ένα μικρό Μπάρι». Η παραθαλάσσια πόλη και σταυροδρόμι για τις διπλανές γειτονικές χώρες ξεχειλίζει από ενέργεια και νεανικότητα, καθώς αποτελεί έδρα αρκετών πανεπιστημιακών σχολών.

Με ιστορικά κτίρια, ένα γραφικό κέντρο και έντονη νυχτερινή ζωή, το Μπάρι αποτελεί έναν ιδιαίτερο προορισμό για τους ταξιδιώτες. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς την παλιά πόλη που αποτελεί ένα μοναδικό λαβύρινθο με δρομάκια και περάσματα με γραφικά σπίτια. Είναι απλωμένη πάνω σε μια στενή χερσόνησο και κυκλωμένη από τα μεσαιωνικά τείχη της via Venezia.

Ακόμη, το θέατρο Petruzzelli, ένα σύμβολο πολυτέλειας και πολιτιστικού κύρους του Μπάρι, που χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Η Βασιλική του Αγίου Νικολάου είναι η πιο φημισμένη εκκλησία της πόλης και χρονολογείται από τον 11ο αιώνα και το περίτεχνο art nouveau παλάτι Palazzo dell’ Acquedotto στεγάζει σήμερα το Μουσείο Νερού.

