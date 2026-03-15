Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΟΦΗ με 3-0 με τον τον Χρήστο Μουζακίτη να βάζει την δική του πινελιά στο ματς για τους Πειραιώτες.

Ο 19χρονος μέσος πέτυχε το πρώτο του γκολ για την φετινή σεζόν με πέναλτι στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης σε μια βραδιά που συμπλήρωσε 70 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού.

Στα 19 του χρόνια, ο Μουζακίτης έχει ήδη κατακτήσει ένα Youth League, ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο Ελλάδας και ένα Super Cup με την πρώτη ομάδα, ενώ έχει και δύο πρωταθλήματα με την Κ19.

Παράλληλα, είναι ήδη επτά φορές διεθνής με την Εθνική Ανδρών, έχοντας προλάβει να αγωνιστεί μόλις σε τρία παιχνίδια της Εθνικής Ελπίδων. Οι 70 συμμετοχές στην πρώτη ομάδα πριν συμπληρώσει τα 20 του χρόνια αποτελούν επίδοση που δεν περνά απαρατήρητη.

Για τον λόγο αυτό, το όνομά του βρίσκεται σταθερά στα μπλοκάκια μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, που παρακολουθούν την εξέλιξή του στενά.