Στις 15 Μαρτίου 1943 αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη ο πρώτος συρμός με Εβραίους της πόλης για το Άουσβιτς-Μπίρκεναου, σηματοδοτώντας την έναρξη των μαζικών εκτοπίσεων της κοινότητας.

Δεν ήταν απλώς μια μεταγωγή αιχμαλώτων, αλλά η αρχή της εξόντωσης μιας κοινότητας που για αιώνες αποτελούσε βασικό κομμάτι της ταυτότητας της Θεσσαλονίκης. Με εκείνο το πρώτο τρένο άνοιξε το πιο σκοτεινό κεφάλαιο της πόλης στην Κατοχή.

Πριν από τον πόλεμο, στη Θεσσαλονίκη ζούσαν περίπου 50.000 Εβραίοι, η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας, που σφράγισε την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική φυσιογνωμία της πόλης. Από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 1943 εκτοπίστηκαν σε διαδοχικές αποστολές περίπου 45.000–50.000 Θεσσαλονικείς Εβραίοι προς τα στρατόπεδα, κυρίως στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου.

Το πρώτο τρένο της 15ης Μαρτίου μετέφερε περίπου 2.800 ανθρώπους, στοιβαγμένους στα βαγόνια. Ακολούθησαν συνολικά δεκαεννέα συρμοί, σε ένα «ταξίδι χωρίς επιστροφή» για τη συντριπτική πλειονότητα των εκτοπισμένων.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, υπολογίζεται ότι περίπου 60.000–65.000 από τους περίπου 80.000 Έλληνες Εβραίους εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν, ποσοστό άνω του 80%. Στη Θεσσαλονίκη, περίπου το 96% της κοινότητας χάθηκε στα στρατόπεδα του θανάτου, αφήνοντας ένα κενό στην πόλη που δεν αποκαταστάθηκε ποτέ.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

44 π.Χ.: Ρωμαίοι συγκλητικοί δολοφονούν τον Ιούλιο Καίσαρα στη Ρώμη, μέσα στη συνεδρίαση της Συγκλήτου στην Κουρία του Πομπηίου, με πρωταγωνιστές τον Βρούτο και τον Κάσσιο. Η συνωμοσία οργανώνεται από ομάδα сенատόρων που θεωρεί ότι ο Καίσαρας οδηγεί τη Ρωμαϊκή Δημοκρατία σε μονοπρόσωπη εξουσία, όμως η δολοφονία του δεν αποκαθιστά το παλιό πολίτευμα. Αντίθετα, ανοίγει νέο κύκλο εμφυλίων πολέμων, από τον οποίο θα αναδειχθεί τελικά ο Οκταβιανός Αύγουστος, οδηγώντας στη σταδιακή εγκαθίδρυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

1838: Η 25η Μαρτίου καθιερώνεται με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα ως ημέρα εθνικής εορτής.

1892: Στην Αγγλία, ιδρύεται η ποδοσφαιρική ομάδα της Λίβερπουλ.

1917: Ο Τσάρος Νικόλαος Β΄ παραιτείται από τον θρόνο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, υπό την πίεση της Φεβρουαριανής Επανάστασης, των μαζικών διαδηλώσεων στην Πετρούπολη και της κατάρρευσης της υποστήριξης από τον στρατό και την πολιτική ελίτ. Με την παραίτησή του υπέρ του αδελφού του Μεγάλου Δούκα Μιχαήλ, ο οποίος όμως αρνείται την εξουσία χωρίς λαϊκή εντολή, τερματίζεται ουσιαστικά η τσαρική μοναρχία και ανοίγει ο δρόμος για την Προσωρινή Κυβέρνηση και τις εξελίξεις που θα οδηγήσουν αργότερα στην Οκτωβριανή Επανάσταση.

1924: Ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών μετονομάζεται σε Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο.

1926: Ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας χωρίς αντίπαλο, σε προεδρικές εκλογές που οργανώνει το καθεστώς του μετά την παραίτηση του Παύλου Κουντουριώτη και μέσα σε κλίμα περιορισμένων ελευθεριών και ελέγχου του πολιτικού πεδίου. Με την εκλογή του συγκεντρώνει στα χέρια του και την προεδρία και την πρωθυπουργία, κορυφώνοντας τη «συνταγματική δικτατορία» του, πριν ανατραπεί λίγους μήνες αργότερα από στρατιωτικό κίνημα.

1939: Τα Ναζιστικά στρατεύματα εισέρχονται στην Πράγα και ολοκληρώνουν την κατάληψη της Τσεχοσλοβακίας, δημιουργώντας το προτεκτοράτο Βοημίας–Μοραβίας. Η εξέλιξη δείχνει ότι οι δεσμεύσεις του Μονάχου δεν αναχαιτίζουν την επεκτατική πολιτική του Χίτλερ. Η Ευρώπη οδηγείται με ταχείς ρυθμούς σε γενικευμένη σύρραξη, που θα ξεσπάσει λίγους μήνες αργότερα.

1943: Αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη ο πρώτος συρμός με Έλληνες Εβραίους προς το Άουσβιτς, εγκαινιάζοντας τις μαζικές εκτοπίσεις της κοινότητας. Στους επόμενους μήνες θα σταλούν περίπου 46.000 άνθρωποι σε στρατόπεδα εξόντωσης και καταναγκαστικής εργασίας, ενώ θα επιβιώσουν λιγότεροι από 2.000. Είναι μία από τις πιο σκοτεινές τομές της Κατοχής στην Ελλάδα, με απώλειες που σημάδεψαν οριστικά τη Θεσσαλονίκη.

1975: Πεθαίνει στο Παρίσι ο Αριστοτέλης Ωνάσης, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής ναυτιλίας και διεθνούς επιχειρηματικότητας. Η διαδρομή του, από τα πρώτα βήματα έως τη δημιουργία παγκόσμιου στόλου, επηρέασε την εικόνα της Ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας στον 20ό αιώνα. Ο θάνατός του κλείνει ένα κεφάλαιο που είχε ήδη μετατραπεί σε σύγχρονο μύθο.

1993: Αποστέλλεται με κυβερνητική απόφαση κλιμάκιο των ΜΑΤ στον Υμηττό, προκειμένου να ξηλώσει την κεραία του τηλεοπτικού σταθμού του Βασίλη Λεβεντη, «Κανάλι 40» (προηγουμένως «Κανάλι 67»).

2007: Ελλάδα, Ρωσία και Βουλγαρία υπογράφουν συμφωνία για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, με στόχο τη μεταφορά πετρελαίου παρακάμπτοντας τα Στενά. Η υπογραφή προβάλλεται ως ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση για την Ελλάδα, με επίκεντρο τη Θράκη. Το έργο τελικά δεν προχώρησε, αλλά η συμφωνία έμεινε ως χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της ενεργειακής διπλωματίας της εποχής.

2011: Στη Συρία πραγματοποιείται η «Ημέρα της Οργής», με διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος Άσαντ και σκληρή καταστολή. Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και της βίας οδηγεί σε βαθιά αποσταθεροποίηση και στη συνέχεια σε πολυμέτωπο εμφύλιο πόλεμο. Οι συνέπειες θα επηρεάσουν άμεσα και την Ελλάδα μέσω προσφυγικών ροών και ευρύτερης αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

2015: Εντοπίζεται νεκρός ο Βαγγέλης Γιακουμάκης, φοιτητής της Γαλακτομικής Σχολής Ιωαννίνων, μετά από εβδομάδες εξαφάνισης. Η υπόθεση πυροδοτεί πανελλήνια συζήτηση για τον εκφοβισμό, τη σιωπή γύρω από την κακοποίηση και τις ευθύνες δομών που φιλοξενούν νέους. Η κοινωνική αντίδραση υπήρξε έντονη και άφησε μακρό αποτύπωμα στον δημόσιο διάλογο.

2019: Ένοπλος επιτίθεται σε δύο τεμένη στο Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας, σκοτώνοντας 49 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες. Η επίθεση ανέδειξε τη διεθνή διάσταση της ακροδεξιάς τρομοκρατίας και της διαδικτυακής ριζοσπαστικοποίησης. Ακολούθησαν αυστηρότερες ρυθμίσεις για την οπλοκατοχή και μια παγκόσμια συζήτηση για την αντιμετώπιση του μίσους.

Γεννήσεις

1884 – Άγγελος Σικελιανός (15 Μαρτίου 1884 – 19 Ιουνίου 1951), Έλληνας, ποιητής, κορυφαία μορφή της νεοελληνικής λυρικής ποίησης. Το έργο του, με σταθμούς όπως «Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου» και «Άσμα ηρωικό και πένθιμο», συνέδεσε ελληνική παράδοση, συμβολισμό και οικουμενικό όραμα. Μαζί με την Εύα Πάλμερ προώθησε τη «Δελφική Ιδέα» μέσα από τις Δελφικές Γιορτές, φέρνοντας ποίηση, θέατρο και μουσική σε ένα ενιαίο πολιτιστικό εγχείρημα.

Θάνατοι

44 π.Χ. – Ιούλιος Καίσαρ (12 Ιουλίου 100 π.Χ. – 15 Μαρτίου 44 π.Χ.), Ρωμαίος, πολιτικός και στρατιωτικός, από τις πιο εμβληματικές μορφές της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Κατέκτησε τη Γαλατία και, περνώντας τον Ρουβίκωνα, άνοιξε τον δρόμο για εμφύλιο πόλεμο και την κατάρρευση της παλιάς πολιτειακής ισορροπίας. Ανακηρύχθηκε ισόβιος δικτάτορας και προώθησε βαθιές διοικητικές και κοινωνικές αλλαγές, όπως τη μεταρρύθμιση του ημερολογίου (Ιουλιανό). Δολοφονήθηκε στη Σύγκλητο, γεγονός-ορόσημο που οδήγησε στην άνοδο του Οκταβιανού και στη μετάβαση προς την Αυτοκρατορία.

1975 – Αριστοτέλης Ωνάσης (20 Ιανουαρίου 1906 – 15 Μαρτίου 1975), Έλληνας, εφοπλιστής και επιχειρηματίας, από τα πιο διάσημα ελληνικά ονόματα διεθνώς. Δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους στόλους του 20ού αιώνα και επένδυσε στρατηγικά σε δεξαμενόπλοια, μεταφορές και ακίνητα, χτίζοντας αυτοκρατορία με παγκόσμια επιρροή. Στη συλλογική μνήμη πέρασε και ως κοσμική φιγούρα, ιδιαίτερα μετά τον γάμο του με την Τζάκι Κένεντι. Μετά τον θάνατό του, το έργο του συνέχισε μέσα από το Ίδρυμα Ωνάση.

2006 – Γεώργιος Ράλλης (26 Δεκεμβρίου 1918 – 15 Μαρτίου 2006), Έλληνας, πολιτικός, πρωθυπουργός της Ελλάδας (1980–1981). Ανέλαβε την πρωθυπουργία μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Προεδρία της Δημοκρατίας και ηγήθηκε της Νέας Δημοκρατίας σε μια κρίσιμη καμπή της Μεταπολίτευσης. Η θητεία του συνδέθηκε με πολιτικό ύφος μετριοπάθειας και θεσμικής προσέγγισης, ενώ υπηρέτησε και σε σημαντικά υπουργεία πριν και μετά την πρωθυπουργία του, παραμένοντας σημείο αναφοράς της μεταπολιτευτικής πολιτικής μνήμης.

Αγάπιος

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο του Καθηλωμένου Ατόμου

Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Ισλαμοφοβίας

Παγκόσμια Ημέρα Επαφής

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αστυνομικής Βαρβαρότητας

Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

Παγκόσμια Ημέρα Λόγου