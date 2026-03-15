Θα ταξιδέψει η Εθνική ομάδα του Ιράκ στο Μεξικό για τον αγώνα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Αυστραλός προπονητής του Ιράκ Γκράχαμ Άρνολντ, κάλεσε την FIFA να αναβάλει τον αγώνα, καθώς πολλοί παίκτες και είχαν αποκλειστεί στην Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου.

Ο Ιρακινός εναέριος χώρος είναι κλειστός μέχρι την 1η Απριλίου λόγω των Ισραηλινών και Αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν και δεν ήταν εφικτό η ομάδα του Ιράκ να πετάξει για το Μεξικό.

Ωστόσο λύση βρέθηκε και η αποστολή θα αναχωρήσει κανονικά. «Η εθνική ομάδα θα αναχωρήσει για το Μεξικό στο τέλος της εβδομάδας με ιδιωτικό αεροπλάνο και καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με ορισμένους από τους συλλόγους των επαγγελματιών παικτών μας, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στην ομάδα πριν από το διεθνές παράθυρο που έχει προγραμματιστεί για τον αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 31 Μαρτίου στο Μοντερέι», ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Αντνάν Ντιρτζάλ.

Το Ιράκ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Σουρινάμ-Βολιβία στον τελικό του μπαράζ και ο νικητής θα βρεθεί στον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ 2026, με αντιπάλους την Γαλλία, την Σενεγάλη και την Νορβηγία.