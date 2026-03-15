Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκε νέα μαζική πυραυλική επίθεση από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, ενώ λίγες ώρες αργότερα οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στην περιοχή μπαίνει σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, με το μέτωπο να επεκτείνεται ταυτόχρονα σε Ιράκ και Λίβανο.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF), τις πρώτες ώρες της νύχτας εντοπίστηκαν πολλαπλές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από το ιρανικό έδαφος προς το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν τα συστήματα αεράμυνας και οι σειρήνες συναγερμού σε αρκετές περιοχές της χώρας.

🚨Iran launches another major missile attack in Israel, live footage



Israeli cities flee for shelters after Iranian attack How Jews flee in fear under new barrage of Iranian missiles India Reporter



pic.twitter.com/VArLVPZc30 — Aasim| محمود | ₿ (@K9Aasim) March 15, 2026

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα περισσότερα από τα βλήματα αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, αν και η επίθεση προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση του στρατού και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

Η επίθεση θεωρείται μέρος μιας ευρύτερης συντονισμένης δράσης της Τεχεράνης και συμμάχων της στην περιοχή. Παράλληλα με τα ιρανικά πλήγματα, οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους με ρουκέτες και drones προς ισραηλινό έδαφος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μιας πλήρους περιφερειακής σύγκρουσης.

Ισραηλινή απάντηση

Η απάντηση του Ισραήλ ήταν άμεση. Μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας εξαπέλυσαν σειρά επιθέσεων στη Βηρυτό, στοχεύοντας –όπως ανακοίνωσε το Τελ Αβίβ– υποδομές της Χεζμπολάχ, και επιχειρώντας να ασκήσουν πίεση στην ηγεσία του Λιβάνου, αναφέρει το Reuters.

Εκρήξεις ακούγονται σε διάφορες περιοχές της λιβανικής πρωτεύουσας, ενώ οι βομβαρδισμοί επεκτάθηκαν τόσο στα νότια προάστια όσο και σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με τον Guardian, σε μία από τις επιθέσεις στην ίδια περιοχή χτυπήθηκε και ιατρικό κέντρο, με απολογισμό 12 νεκρούς υγειονομικούς.

Επίσης, κτίριο στην περιοχή Μπασούρα, στο κέντρο της πόλης, επλήγη δύο φορές, καθώς –σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό– χρησιμοποιούνταν από δίκτυα που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ. Το σημείο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Πλατεία Μαρτύρων και κοντά στην έδρα της λιβανικής κυβέρνησης, γεγονός που υπογραμμίζει την κλιμάκωση των επιχειρήσεων ακόμη και στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν θύματα και μεγάλες καταστροφές. Σε πλήγμα στο Πανεπιστήμιο του Λιβάνου σκοτώθηκαν δύο πανεπιστημιακοί, ενώ άλλη επίθεση στην παραλιακή ζώνη της πόλης είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ ανθρώπων. Οι ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο έχουν ήδη αφήσει εκατοντάδες νεκρούς από την έναρξη των συγκρούσεων, με τον αριθμό των θυμάτων να συνεχίζει να αυξάνεται.

Επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ και σε στόχους στο δυτικό Ιράν, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Tι ισχύει για τον Νετανιάχου

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φήμες ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε σε επίθεση. Ωστόσο η ισραηλινή κυβέρνηση διέψευσε κατηγορηματικά αυτές τις πληροφορίες, χαρακτηρίζοντάς τις «fake news».

Οι φήμες προήλθαν κυρίως από viral βίντεο και αναρτήσεις στα social media, αλλά δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από επίσημες ή διεθνείς πηγές ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο.

Την ίδια στιγμή, το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν εξέδωσε δημόσια απειλή ότι θα «κυνηγήσει και θα σκοτώσει» τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Η απειλή αυτή έγινε μετά από ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους και εντάσσεται στη γενικότερη πολεμική ρητορική μεταξύ των δύο χωρών.

Η σύγκρουση μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται πλέον στην τρίτη εβδομάδα του, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων να ξεπερνά τους 2.000, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους σε διάφορες περιοχές της περιοχής. Οι περισσότεροι νεκροί έχουν καταγραφεί στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν πλήξει στρατιωτικούς στόχους αλλά και αστικές περιοχές.

Παράλληλα, η κατάσταση προκαλεί σοβαρές διεθνείς ανησυχίες, καθώς η ένταση επηρεάζει τις ενεργειακές αγορές και τις θαλάσσιες μεταφορές, ενώ αρκετές χώρες εξετάζουν μέτρα ασφαλείας για κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους, όπως τα Στενά του Ορμούζ.

Διπλωματικές πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να επιχειρεί να διαμεσολαβήσει για κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται άμεση προοπτική αποκλιμάκωσης, καθώς τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ δηλώνουν αποφασισμένα να συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.