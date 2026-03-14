Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα το βράδυ την εκτόξευση νέας ομοβροντίας πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, τη 15η ημέρα του πολέμου που πυροδοτήθηκε από τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η ιρανική τηλεόραση δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιθέσεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν μετά από τηλεγράφημα του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Fars για μια ισραηλινή και αμερικανική πυραυλική επίθεση σε μια βιομηχανική ζώνη στο Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, η οποία, όπως ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, σκότωσε 15 ανθρώπους.