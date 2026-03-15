Μπορεί η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη να είναι οι top προορισμοί της Ισπανίας, όμως και οι άλλες πόλεις της δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν. Ίσα ίσα, είναι εξίσου υπέροχες και για κάποιους ακόμα και καλύτερες.

Και χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι η Σεβίλλη. Η ηλιόλουστη ισπανική πόλη που αποτελεί ένα μεθυστικό μείγμα ιστορίας, κομψότητας και ζωηρής καθημερινότητας και με μια αύρα που σε κάνει να νιώθεις αμέσως οικεία, είναι ο ιδανικός προορισμός για ένα city break όλες τις εποχές. Το ιστορικό κέντρο της πόλης είναι ένας λαβύρινθος από στενά μεσαιωνικά δρομάκια, ενώ η πρώην τσιγγάνικη συνοικία Triana, μια από τις γενέτειρες του φλαμένκο, έχει γίνει το πιο hipster στέκι της πόλης.

Στο ιστορικό της κέντρο βρίσκεται ο καθεδρικός ναός –ο τρίτος μεγαλύτερος στον κόσμο– με τον τάφο του Χριστόφορου Κολόμβου. Μπορείτε επίσης να ανεβείτε στο La Giralda, το καμπαναριό που κάποτε ήταν ο μιναρές του τζαμιού που βρισκόταν σε αυτό το σημείο. Μια μικρή βόλτα μακριά, το βασιλικό παλάτι Alcázar χτίστηκε από τους Μαυριτανούς πάνω σε ρωμαϊκά θεμέλια, ενώ μετά την ανακατάληψη της πόλης προστέθηκαν και άλλα παλάτια. Το αποτέλεσμα είναι ένα μείγμα πλούσιας αραβικής αρχιτεκτονικής με περίτεχνη λιθοδομή και χρωματιστά κεραμίδια, και καταπράσινων κήπων και αυλών -ένα μέρος που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο Game of Thrones ως Water Gardens of Dorne.

Βγείτε στα πλακόστρωτα, δαιδαλώδη δρομάκια της Santa Cruz, της εβραϊκής συνοικίας, όπου τα πολύχρωμα σπίτια με τα μπαλκόνια γεμάτα λουλούδια ανοίγονται σε πλατείες γεμάτες πορτοκαλιές. Στη συνέχεια ακολουθήστε τους ντόπιους για έναν περίπατο στις όχθες του ποταμού Guadalquivir, περνώντας από τον Torre del Oro, που χτίστηκε για πρώτη φορά τον 13ο αιώνα.

